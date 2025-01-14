「中年3大魔王」曾對外貌有焦慮　愈來愈有自信大曬同老公甜蜜照

36歲的《中年好聲音3》「大魔王」黃博唱功出眾是眾所周知，而她早前唱歌時技驚四座，而她在團戰中更顯示到領導才能，令人眼前一亮。黃博曾對自己的外貌有焦慮，但在比賽過程中她愈來愈有自信，而社交平台亦由私人帳戶變成公開。

36歲的《中年好聲音3》「大魔王」黃博唱功出眾是眾所周知。(ig@bohuangwongpok)

在黃博公開了個人社交平台後，可以見到她10年前的舊照，裡面更有她與老公的合照，而她亦分享了更多個人的故事。相中可見黃博與老公峰哥的合照，她私人生活充滿活潑和自信，亦見到二人去主題樂園玩的甜蜜故事：「人生第一次迪士尼，給大家介紹我的老公峰哥，雖然腦子在遊玩時無法控制地拆解這個美式園區的設計和策劃，還是十分投入地享受了跟老公一起專屬生日的煙火和光影，一切在心中變成一幅幅圖畫。」

黃博公開了個人社交平台後，可以見到她10年前的舊照，裡面更有她與老公的合照。(ig@bohuangwongpok)

黃博在社交平台亦提到自己「三十有四」，亦趁機會與老公剖白自己的離家經歷： 「二十多年為了得到肯定，執著地撞向一道道南墻，終於在無數次逞強和挫折中，發現自己內心真正的需要，開始愛護自己，放下該放下的人和事。」

黃博在社交平台亦提到自己「三十有四」，亦趁機會與老公剖白自己的離家的經歷。(ig@bohuangwongpok)

最後她遇到老公峰哥，亦不再在意別人的眼光：「再跟峰哥一起找回家人的安定和踏實，一種穩定的連結，一切豐盈的感受定格在生日早上的麥當勞，太激動，忍住木有哭出聲。峰哥的戲謔往往在一瞬間打破某種無意義的矯情。」原來這篇文章是老公「order」她寫的，最後用甜蜜來結尾：「一會兒他又可以來笑我了，笑笑又可以放下了，然後我們又更親親了。」

最後黃博遇到老公峰哥，亦不再在意別人的眼光。(ig@bohuangwongpok)

黃博相當有實力，當年她在中國傳媒大學的歌唱比賽中獲得亞軍，之後又於2011年時曾參加湖南衛視的《快樂女聲》，當時她在西安賽區十強止步，最終未能晉級。黃博因為外型的問題，令外界對她甚有評價，再加上她自信心不足，繼而影響了她舞台表現，更令她一度對幕前工作失去信心。

黃博相當有實力，當年她在在中國傳媒大學的歌唱比賽中獲得亞軍。(ig@bohuangwongpok)

黃博參加《中年好聲音3》海選時已經被節目組認定是「唱得之人」，她面試時已經技驚四座，她曾透露自己做過電影幕後代唱，絕對有潛力。