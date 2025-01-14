黑白大廚｜「民選冠軍」中環被捕獲　網民：係咪嚟香港開餐廳？

Netflix烹飪節目《黑白大廚》捧紅了多位韓國的「黑湯匙」和「白湯匙」大廚們，而昨日（13日）有網民竟在中環見到其中一位人氣大廚，他便是亞軍的Edward Lee。網民貼出一段他正在中環街上閒逛的片段，當時四周無人，他雙手插袋好有型，據指他正進行拍攝工作。

Netflix烹飪節目捧紅了多位韓國的「黑湯匙」和「白湯匙」大廚們，包括「人氣王」Edward Lee（左一）。（IG@netflixkr）

有網民在中環見到Edward Lee，指他當時正在拍攝！（Threads@timannlii）

雙手插袋好有型。（Threads@timannlii）

網民見到Edward Lee都非常興奮，留言：「好Chill Guy」、「希望佢嚟香港開餐廳⋯⋯如果係我一定幫襯」、「我心目中嘅冠軍」

網民都很雀躍，希望Edward Lee可以來香港開餐廳。（Threads）

Edward Lee是在紐約長大的韓國人，大學時就讀紐約大學文學系，並以優異成績畢業。由於他受祖母影響，10多歲就開始下廚、14歲在廚房打工，26歲開了第一間餐廳，2010年成為了美國《鐵人料理冠軍》，又曾去白宮烹煮國宴，本身已是評審級。

Edward Lee本身是讀文學系，年少時希望做作家，但最終成為了鼎鼎大名的廚師。（IG@chefedwardlee）

他在美國生活及經營餐廳，去年千里迢迢搭回韓國參賽，雖然在決賽中敗給「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨，但由於他在前一回合「無限地獄料理」中，煮了7道不同風格的豆腐料理，成為節目名場面之一，網民一直認為他才是觀眾心中的民選冠軍！而隨著《黑白大廚》播出，他更是人氣急升，IG坐擁67萬粉絲，近日Netflix播出新一季《拜托了冰箱》都有他參與。

Edward Lee雖然屈居第二，但他是很多觀眾心目中的冠軍。（Netflix）

在「無限地獄料理」中，Edward整了七道不同風格和食法的豆腐料理，令觀眾拍案叫絕。（Netflix）