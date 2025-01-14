陳曉華角逐「女配」唔知朱敏瀚有冇投票：唔通問人攞返Crop圖咩

陳曉華（Hera）今日（14/1）現身電視城出席《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男、女配角」最後十強候選人記者會。Hera今年成續不俗，有份角逐3個獎項，包括有「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，與其他強勁對手力爭獎項。

陳曉華沒有要求緋聞男友朱敏瀚一定要投給她。(葉志明攝）

Hera接受《香港01》訪問時表示：「今年係我人生第一次獲提名《最佳女配角》，雖然有3個獎項可以角逐，但講到有冇信心可以攞獎，其實就真係冇乜信心。不過我都會盡力咁去拉票，因為我覺得票數係好影響個賽果。喺《女配》當中嘅對手，好似黃翠如同楊卓娜佢哋都係好犀利，咁所以無論邊一個攞呢個獎，都係一件好開心嘅事嚟。（有冇叫朱敏瀚投你票？）我已經叫晒所有朋友投我票。（有冇睇住朱敏瀚投先？）我就冇求證嘅，因為大家同朋友之間係講信嘅，唔通問人攞返Crop圖咩，證明有投我票。」

陳曉華成功打入最後十強「最佳女配角」。（葉志明攝）

被問到有否拜神祈福成功奪獎？Hera表示：「其實我同屋企人一向都有拜神嘅習慣，不過我就冇特登為一件事去求，只會祈求健健康康，順順利利。當我真係有時間嘅時候都會去廟拜神。之前試過有一年冇去拜神，嗰年屋企就有啲事發生咗。咁所以就覺得，既然由細到大都有拜神嘅話，咁就要保持返呢個習慣。」