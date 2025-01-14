向佐因家庭問題遭校園霸凌　認真表演被嘲笑：每個人都當我是小丑

現年40歲的向佐主演的電影《門前寶地》雖因票房失利，但因在片中滑稽演出，意外地令他走紅，片中摸鼻子的動作更掀起模仿潮。成為話題人物的他，最近曝光率非常之高，近日在綜藝節目《太陽市集》中坦露心聲，自爆當很認真做事時，但總被他人當作小丑看，又曾因身份問題遭到校園霸凌。

向佐曝光率非常之高。（微博圖片）

在節目中向佐與主持人謝娜、楊迪閒談，在過程中他很真誠地坦露心聲，表示自己認真表演，但總被別人當小丑看：「我都會很盡我所能去很熱情地去做一些事情，但是每個人都當我是小丑，真的這是真的。」他舉例就好似早前參加節目《無限超越班2》，當中他挑選話劇《莫札特之死》某段作表演，但卻因跨張表情遭到全網嘲笑，他表示：「我很認真在演，（準備那一段背下來都花了很多心思？）我已經演過了我在舞台劇，因為人家是四百米看的，那就剛剛好，你這樣那麼懟着看，弄得不好了。」

向佐覺得別人當他是小丑看。（微博圖片）

《莫札特之死》某段表演。（微博圖片）

另外，因為家庭問題，在求學階段他曾被霸凌，在學時幾乎沒有甚麼朋友一起玩：「因為某一天有一個家長知道我是他們（向華強、向太陳嵐）的兒子，然後他們就跟別的全部家長說，你的孩子最好不要跟這個向展平（向佐原名）玩得那麼近會有危險，那我就沒有朋友，起碼是小學。」而唯一一個和自己玩的朋友亦是遭受霸凌的同學，但到了中學階段情況就有所改變。