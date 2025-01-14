洛杉磯山火丨腦癱前童星無法逃生　95歲女星Dalyce Curry葬身火海

美國加州洛杉磯山火持續將近一週，至少25人死亡，焚毀超1.2萬棟建築，災情嚴重。繼前童星Rory Sykes不幸罹難，曾演出《十誡》的95歲女星Dalyce Curry周日（12日）亦被發現葬身火海。

美國加州洛杉磯山火持續將近一週，至少25人死亡。（網上圖片）

《十誡》的95歲女星Dalyce Curry周日（12日）被發現葬身火海。（網上圖片）

Dalyce Curry曾演出《十誡》。（網上圖片）

Dalyce Curry的遺體在其住所被發現，其曾孫女Dalyce Kelley在社交平台發文哀悼，透露山火後即趕往曾祖母住處了解情況，卻因火勢太火被驚方阻止，並被告知住宅已燒毀。Dalyce Kelley之後前往災收容所，卻未發現曾祖母身影，直至周日，驚悉祖母已遇難。Dalyce Kelley寫道：「大約一小時前，驗屍官證實她的遺體確實在家中被發現。我們相處得很好，她以多種方式影響了我的人生，我失去了她令我非常沮喪。」

曾孫女Dalyce Kelley在社交平台發文哀悼。（網上圖片）

另一名罹難的藝人，是澳籍前童星Rory Sykes，終年32歲。他因罹患腦性麻痺，其母Shelley Sykes在社交網悲痛表示，山火的火種飛到Rory居住的小屋屋頂，她目睹小屋起火，曾嘗試用水喉灌救，可惜不成功；而Rory由於行動不便，被困在屋內無法逃生，當時她的手臂亦有骨折，無法抱起兒子。最終她被消防員救出，再度返回住所時，在火場發現兒子的遺體，消防員稱Rory死於一氧化碳中毒，她哀痛表示，幸兒子不是活活被燒死，沒有受苦。

澳籍前童星Rory Sykes，終年32歲。（網上圖片）