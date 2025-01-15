洪嘉豪新女友曝光？　女神級數粉絲心碎叫「脫粉」

昨日（13日）有網民在社交平台發文，大爆歌手洪嘉豪與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）發展地下情，消息更疑似被電台朋友證實。此文一出已經立即引起不少網民熱討，更有不少網民在網上尋找二人相戀的證據。

網民大爆歌手洪嘉豪與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）發展地下情。

發文者指洪嘉豪Ivy So拍拖已經是公開的秘密：「洪嘉豪同Ivyso拍拖，我諗已經係現今樂壇公開秘密。 我電台DJ朋友私下已經成日攞佢哋嚟講笑。」文中更配上洪嘉豪於ViuTV拍綜藝節目時，洪嘉豪一心想與Ivy So組成CP，但打開帳幕後發現是其他人，立即流露出極失望的神情。

發文者指洪嘉豪Ivy So拍拖已經是公開的秘密。(thread圖片)

文中更配上洪嘉豪於ViuTV拍綜藝節目時，洪嘉豪一心想與Ivy So組成CP，但打開帳幕後發現是其他人，立即流露出極失望的神情。(thread圖片)

不少網民更猜測洪嘉豪早前唱到街知巷聞的《黑玻璃》中的女主角就是Ivy So，當中一句「接吻接到無法公開」更惹人幻想。更有網民留言指其實二人拍指已經是公開的秘密，更得到他髮型師證實：「都唔係新聞啦，1年前HKH髮型c（師）講左出嚟！」更指洪嘉豪的好友都有取笑他：「MC定陳蕾都有笑過佢，上台點解唔多謝ivyso。」亦有不知情的Ivy So粉絲表示驚訝，更指如果是事實的話會「脫粉」：「真定假？ivyso都拍拖，我真係脫得粉！」

不少網民更猜測洪嘉豪早前唱到街知巷聞的《黑玻璃》中的女主角就是Ivy So，當中一句「接吻接到無法公開」更惹人幻想。(IG@hungkaho)

除了口耳相傳之外，更有COLLAR在網台的頻道玩遊戲時，玩到估《黑玻璃》的時候Ivy So 有不尋常表現。事源是COLLAR估《黑玻璃》過程中隊長阿Gao和芯駖猜中歌名時，面上露出古惑神情，阿Gao更對負責估歌名的Candy說：「我哋成日都唱㗎！」令人起疑。Ivy So與洪嘉豪這段緋聞，有網民猜測2023年底已經開始，當時Ivy So在社交平台分享了一輯性感照，她身穿薄紗的吊帶Bra Top和短裙再加黑色絲襪，大騷誘人長腿。Ivy So電力十足，難怪「人見人愛」。

除了口耳相傳之外，更有COLLAR在網台的頻道玩遊戲時，玩到估《黑玻璃》的時候Ivy So 有不尋常表現。(IG@ivyysooo)

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）是隊中的顏值擔當，深受粉絲喜愛，也是不少少男心目中的女神。（IG@ivyysooo）

8月4日出生的Collar 成員IVY SO，今年生日排名為233名，是創造之年。（IG@ivyysooo）

屬蛇藝人：蘇雅琳Ivy So（出生日期：2001年8月4日）

Ivy So不停派心，場外「蘇蝦」十分滿足。（葉志明攝）