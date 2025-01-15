丁子朗新年禮盒賣到斷晒市　透露年中可能衝出香港密謀再搞畫展？

藝人丁子朗昨日（14日）於北角一酒店出席展覽活動，好友宋宛穎、余宗遙、麥明詩、湯君慈、湯君耀等人都有到場支持，好友眾多的他一邊招呼好友，一邊在現場打點。酒店更透露丁子朗設計封面的農曆新年禮盒已經賣完，聽到好消息後他都不禁露出滿意的微笑。

丁子朗於北角一酒店出席展覽活動，好友宋宛穎、余宗遙、麥明詩、湯君慈、湯君耀等人都有到場支持。(梁碧玲 攝)

酒店更透露丁子朗設計封面的農曆新年禮盒已經賣完，聽到好消息後他都不禁露出滿意的微笑。(梁碧玲 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時表示很榮幸酒店找他合作設計這個賀年禮盒，他坦言一開始很擔心及大壓力：「我成日都驚死啦，會唔會賣唔出啊咁樣！」但是傳來好消息是賣光後，他又開始擔心，而他擔心的就是沒有貨給媽媽及家人。因為媽媽已經說要送很多出去，現在已經賣光，所以丁子朗就要想另外一個辦法去解決，最後他想到的就是「買啲餅卡，自己畫幅畫公仔上面或者寫啲親切嘅祝福語句」，再送給家人。今次的賀年禮盒已經火速售罄，丁子朗表示自己一盒都沒有，自己唯有欣賞原作罷了，但相信大家應該想要原作比較多。

丁子朗坦言一開始很擔心及大壓力，因為怕賣不出。(梁碧玲 攝)

丁子朗被問到禮盒上的花到底是什麼花時，他笑著說：「啲花其實係冇特定咩花嚟嘅，全部都係我印象中花嘅樣！」而貼心的他更特地找這個「豆沙紅」作主色，因為是有寓意的：「因為我揾咗好耐豆沙紅色嘅顏色就係吉祥同埋幸福，咁所以就希望大家都有呢個感覺。」

丁子朗更貼心地找這個「豆沙紅」作主色，原來有寓意。(梁碧玲 攝)

至於被問到什麼時候再開畫展時，他透露gallery老闆兼好友Ruby已經為他密謀：「佢啱啱就去完日本，就同日本嘅gallery有啲聯繫傾緊，咁所以希望嚟緊可以年中嘅時候，等我拍完呢套劇，畫多幾幅畫就可以衝出呢一個香港。」而現場有三幅畫作是新的，他表示是為了今與酒店合作而畫的。