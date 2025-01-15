丁子朗雲南拍劇冇得同屋企人過新年　但父母竟然最關心係佢師父？

藝人丁子朗昨日（14日）於北角一酒店出席展覽活動，推出與酒店合作設計的賀年禮盒，而轉眼間禮盒就售罄，相信這個好消息令剛下飛機趕回來出席活動的他精神為之一振。丁子朗最近正在雲南西雙版納與霍建華拍攝內地強勁卡士的劇集《博憶》，每日密密工作的他都是早上才於雲南回港，正正是「凳都未坐暖」就要開始活動。

丁子朗推出與酒店合作設計的賀年禮盒，而轉眼間禮盒就售罄。(梁碧玲 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問時表示於劇中霍建華飾演他的師父，被問到與其拍攝時的感覺，他表示：「基本上其實最大嘅感受就係，每一場都係睇住佢做戲其實已經係袋到落袋。」他更強調霍建華「超級nice」：「佢令我放低咗好多嘅心頭大石。即係譬如我哋見到啲非常之厲害嘅藝人都會恭敬敬咁樣，都有啲敬畏之心啊，好緊張咁。但佢又會令到我好放鬆，即係譬如我講錯一個對白咁樣，佢會直接同我講話，『沒事沒事，加油加油，你很好加油！』我就覺得好温暖啊。」

丁子朗強調霍建華「超級nice」，兼係佢身上學到好多嘢。(梁碧玲 攝)

丁子朗早前曾大爆家人很喜歡霍建華，他被問到有否趁機會與霍建華認識兼混熟時，他則表示「好難乘機同佢friend」，但因為他們差不多每場戲都會一起拍，所以見面機會自然多。而爸爸媽媽更會叫丁子朗拍照給二人看，但就不是兒子丁子朗本人，而是霍建華，讓他哭笑不得，更尷尬表示：「但係我到依家我都仲未夠膽問佢影張相嘅」。

丁子朗父母竟然最關心係霍建華，因為會成日叫佢影相畀兩老睇。(梁碧玲 攝)

至於要長居在異地拍劇，丁子朗被問到會否有「想家了」這麼感覺，他立即表示「有」，但他最想念的竟然是…「廁所」：「真係好掛住屋企嘅廁所啦，屋企張牀啦！」未知道他想「廁所」是否與早前吳若希知道他下榻的酒店沒有紙巾可用，馬上送了一大箱紙巾給他，馬上成為「紙巾富翁」的他更笑言：「可以分比其他人用。」雖然丁子朗有想家的感覺，但他都表示在劇組拍攝很開心，已經融入了劇組的生活：「一齊做下gym，一齊食下飯咁樣。同埋因為本身西雙版納係一個旅遊城市嚟嘅，咁有好多旅遊景點可以去睇下。」

丁子朗因為吳若希而成為「紙巾富翁」。(陳順禎 攝)

至於新年丁子朗就表示今年要在劇組中渡過，但在初三時，可以有機會回來表演：「經理人幫我同劇組請咗個假，可以有機會返嚟澳門嗰度同大家一齊唱歌表演，助慶下呢個新年啦。」他笑言其實最主要是可以「逗利是」。雖然今年新年因為工作而未有時間陪家人，作為「孝順仔」的他揚言拍完劇會找時間陪家人，或是回加拿大：「揾下爹地媽咪。」