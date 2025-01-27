專訪｜陳浚霆爆繼母顧紀筠每年送金賀牛一：金額都超出我所料

TVB「超級富二代」陳浚霆在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「龍璟風（阿風、風少）」一角成功入屋，深受觀眾歡迎愛戴，他今年更入圍萬千星輝頒獎典禮獲得「飛躍進步男藝員」提名。事業一帆風順的陳浚霆近年與古佩玲傳出緋聞，不過女方開口回應只屬朋友關係，陳浚霆接受《香港01》 專訪表示：「感情方面就冇啦！呢排拍好多《愛．回家之開心速遞》嘅嘢，我隻眼都啱啱發炎，要快啲休息，唔好講感情，同屋企人過年都仲未見，所以希望好快有啲時間可以見佢哋。」

陳浚霆今年入圍萬千星輝頒獎典禮獲得「飛躍進步男藝員」提名。（葉志明攝）

自爆有親戚試過介紹女仔

講到屋企人是否催促快點找到女朋友，他表示：「我啲親戚好開明，佢哋一見到我就通常問我劇集方面嘅嘢，或者問我工作點，大家可能喺電視機見得比較多，見真人嘅機會就比較少。」講到是否有親戚介紹伴侶，他說：「有試過嘅，隨緣啦呢啲嘢最緊要大家傾得埋，唔一定要門當戶對。」談及眾所周知現時居住於半山家庭比較富有，被問到會否對於認識另外一半有戒心，他表示：「咁又冇乜嘅，我係比較宅啲嘅人，我認識嗰啲通常都係好多年嘅朋友或者同學，所以都冇話特別有戒心。」

陳浚霆接受《香港01》 專訪激罕談論愛情。（葉志明攝）

約女仔食飯唔會AA制

談及過去與女性聚會吃飯的時候是否會AA制，他笑言：「我未試過AA制，如果有能力嘅我會請，我覺得無論發唔發展都好當識個朋友，同埋食餐飯唔需要特別有壓力，可以大家傾吓偈，我係好鍾意食嘢嘅人，難得有個人同我食飯，當識個朋友去傾吓都唔算係壞事。」至於對於另外一半的條件，他表示：「要明白我做嘢嘅時間唔係太穩定，未必可以成日見到面。」

陳浚霆近年與古佩玲傳出緋聞，不過女方開口回應只屬朋友關係。（葉志明攝）

繼母顧紀筠每年送金賀牛一

談及今年的新年如何慶祝，他指未知道愛回家劇組是否需要開工。他希望與家人共渡新年的節日。被問到過往新年最大金額的利是，他笑言：「喺屋企人嘅，我覺得係個心意，我最開心唔係金額，係見到一啲好耐冇見嘅親戚同埋朋友。」至於最大金額的利是是否繼母顧紀筠所送贈，他尷尬回應：「媽咪俾個利是當然好可觀，因為我生日同新年都好近，好多時候嘅金額都超出我所料。（金額超過六位數字？）咁多年加埋一定有，一年就唔會。我媽咪好識得投資，我生日佢會送金俾我，佢試過送一條金或者十二生肖，送過好多唔同嘅金俾我。」談及顧紀筠所送贈的金額高於六位數字，他直言：「應該係嘅，呢一樣嘢係咁多年去教我去投資，成日買禮物都唔好買啲好無謂嘅嘢，盡可能令我學到點樣去投資。」

陳浚霆自爆繼母顧紀筠每年送金賀牛一。（IG@kooloban）

投資物業成功賺錢

講到投資心得，他說：「我擺喺股票方面比較多，我之前有同屋企人喺番禺買屋，賣咗添仲有賺到，我有自己出一啲，屋企人都有出一啲，其實我唔夠膽喺第二度買屋，佢哋睇完盤之後覺得幾好就叫我去試吓，成件事好圓滿，上年就已經成功賣咗。」被問到是否成功賣出近千萬，他表示：「都有嗰個銀碼嘅，所以都好開心成功賣咗。」他預告即將會推出單曲《大個之後》，並表示：「呢首歌係關於對屋企人嘅愛，係我自己提出一啲idea佢一齊討論參與揀歌、填詞和MV的部份，公司都俾咗好大嘅support我。」

陳浚霆預告即將會推出單曲《大個之後》。（葉志明攝）