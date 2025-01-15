向佐自揭曾在郭碧婷面前展示最脆弱一面　五字回應感情現況

現年40歲的向佐在2019年與台灣女星郭碧婷結婚，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。但近年二人卻屢傳婚變，感情狀況受到外界關注。近日，他就在綜藝節目《太陽市集》大談同老婆關係，表明感情現況絕沒有問題。

一家四口相當幸福。（郭碧婷微博圖片）

在2022年的時候，向佐被爆婚內出軌，夫妻二人又被發現半年未同框等，惹來了婚變傳聞，至今二人的婚姻狀態仍受到大家關注。而罕有在鏡頭前回應婚姻生活的向佐，在節目中卻大方傾談，強調郭碧婷是一位很偉大的老婆，而且對方還看見了他最脆弱的一面：「肯定哭過，家裡人呢一個人呢，想事情的時候。（你會讓郭碧婷看到你脆弱一面嗎？）會，她看過我最脆弱的一面，（反而有的時候看到她眼淚才忍不住？）她應該比我父母看過我最脆弱的一面，我甚麼都在跟她講，可能大眾覺得我們不怎麼樣感情，但是，我們挺好的，真的挺好的。」

向佐大談同郭碧婷婚姻問題。（微博圖片）

向佐表示二人挺好的。（向佐微博圖片）

另外，因為電影《門前寶地》意外走紅的他，無論人氣和工作量都急增，因此收入亦增加不少，他亦希望能透過自己能力帶給妻兒幸福：「我非常感恩，最近有人喜歡我，有很多人喜歡我，有很多人模仿我，終於有很多工作的機會，我希望很快可以蓋一個房子，給到你們跟孩子們。」相信郭碧婷聽後一定能感到無比幸福。