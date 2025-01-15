周星馳御用綠葉爆星爺重情義一面　絕密對話內容曝光一句話極感動

現年60歲的細龜黃一山，以演出星爺的電影而闖出名堂，當中包括《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等，角色深入民心。黃一山於2003年開始舉家移居內地並長駐發展，而他就食住條水，在內地拍片拍劇做直播，還開了多間修甲店和餐廳經營生意，賺到豬籠入水。他也會不時拍片放到社交網分享近況以及大談以往在娛樂圈的軼事。

黃一山與太太杜婷婷在「520」的浪漫日子，分享二人的愛情故事。（小紅書）

黃一山早前開新店，黃一飛親自現身支持。（影片截圖）

黃一山拍片澄清？（截圖）

昨日黃一山發佈了一段影片，並留言寫道：「星爺說會客串我的戲」，他在片中爆料說：「1991年我投資了一部電影叫《臨時演員》，其實就是群眾演員的意思，那個時候還沒有星爺的《喜劇之王》，那是我跟一個導演合資的，電影投資很少，80萬，我佔40萬，導演佔40萬。我就肯定做男一了，我請來我的好朋友朱咪咪、黃一飛還有梁榮忠客串，因為我不敢找一些大腕。」

黃一山之後提到周星馳表示：「星爺後來看到我投資拍戲那個消息，他說『小龜，為甚麼你投資拍戲都不找我』，我真的一時之間懵了，我怕請不起你，星爺就說『你又不說，你怎麼知道我會收你錢』」。黃一山直言：「超出我的意料之外，星爺跟我的關係一直都蠻不錯，如果真的厚著臉皮找星爺拍，說不準他會過來客串一天，就這一天，可能我那個戲就從虧變贏。」不過黃一山最終也沒有找周星馳客串演出。

黃一山大談星爺曾提出要客串他的戲。(影片截圖)

黃一山大談星爺曾提出要客串他的戲。(影片截圖)