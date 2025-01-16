前亞視一哥登台頭髮依然濃密勁Fit　曾被封「人狼威」情史豐富

現年63歲的「亞視一哥」陳庭威近年主力在內地發展，甚少在香港公開露面，不時獲邀出席商演。日前有網民上載了一段影片，並寫道：「哇喔😍😍#年會現場 #演出現場視頻，剛剛陳庭威就在我面前，好親民哦。」片中所見，西裝骨骨上陣的陳庭威一出場就同現場觀眾打招呼，在唱歌期間還從褲袋掏出眼鏡戴上，之後再繼續邊行邊唱，又主動行近同觀眾握手，非常親民零架子！

陳庭威曾是亞視一哥。（微博@陳庭威）

陳庭威近年主力在內地發展。（視覺中國）

陳庭威出席年會。（影片截圖）

打招呼。（影片截圖）

戴返眼鏡。（影片截圖）

好Chok。（影片截圖）

打招呼。（影片截圖）

握手。（影片截圖）

頭髮依然濃密！（影片截圖）

零架子！（影片截圖）

陳庭威早年在TVB藝訓班出身，與郭富城、曾華倩、邵美琪、黎美嫻等是同學，畢業後陸續參演了《新紮師兄續集》、《旭日背後》等，當中以《我本善良》中石家榮一角最為人熟悉，不過他在TVB的發展不算順利，因他對異性過分熱情而被封為「人狼威」，情史亦非常豐富，早年他曾與陳雅倫拍拖4年，但在1988年分手收場，之後陳庭威在拍攝《新紮師兄續集》時與曾華倩結緣，兩人在1989年公開戀情，但曾華倩稱難忍對方大男子主義，單方面宣布分手，陳庭威事後亦承認不夠細心，令感情無疾而終。

無綫出身的陳庭威，曾與梁朝偉合作拍攝《新紮師兄續集》。（電視截圖）

陳庭威曾是靚仔小生。（微博@陳庭威）

陳庭威曾是靚仔小生。（微博@陳庭威）

《我本善良》。（電視截圖）

陳庭威在亞視因為《豪門》、《勝者為王》打響知名度。（影片截圖）

1991年陳庭威轉投亞洲電視，憑劇集《豪門》、《勝者為王》、《我來自潮州》等而人氣急升，他亦逐漸擺脫「人狼威」的污名，人氣一度遍及台灣！而陳庭威在拍攝《豪門》時，更與肥姐沈殿霞上契，感情要好。而陳庭威在2004年拍完《8號巴士站站情》後轉戰內地發展，除了四出登台演出之外，亦有繼續拍劇，還成立了個人文化傳媒公司「威威世界」，主要是接騷、登台、搞活動，近年他亦積極經營社交平台，Keep住人氣！

陳庭威在劇集《勝者為王》中飾演賭王石志康。（影片截圖）

陳庭威外型斯文靚仔。（《勝者為王》影片截圖）

《勝者為王II天下無敵》由亞視「收視福將」陳庭威主演，萬綺雯客串，飾演陳的妻子，但第四集便遭槍殺身亡。（電視截圖）

陳庭威是肥姐沈殿霞契仔。（影片截圖）

陳庭威自創「威」的手勢，在合照時好鍾意用。（微博@寇鴻萍Isabella）

陳庭威出席《亞洲電視66周年台慶》晚會。

陳庭威同江圖都是亞視藝員。