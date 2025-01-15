國色芳華｜楊紫連叩九次頭觀眾心悒　過千戲服大曬冷觀看火速破億

改編自人氣作家意千重同名小說、由「陸劇女神」楊紫、「國民男友」李現和魏哲鳴主演的年度古裝愛情大作《國色芳華》在千呼萬喚中開播，短短數天播放量便極速破億，收視率穩居收視榜首，深受劇迷喜愛！今日為你盤點該劇七大魅力之處，香港觀眾即可在「黃Viu」收看。

1.女性逆境成長記

《國色芳華》以唐朝為背景，講述商賈之女何惟芳（楊紫飾）為救病母，急需劉家的御賜紫犀丸而無奈下嫁，她的丈夫劉暢（魏哲鳴飾）不但對她冷漠疏遠，成婚當晚更坦誠自己只是被迫娶她，令何惟芳對於這段利益關係的婚姻徹底心寒！在雅冠長安「花鳥使」蔣長揚（李現飾）的協助下，何惟芳和離出戶（自願離婚），並在長安創立品牌「花想容」，專注栽培和推廣稀世牡丹，更與一群命運坎坷的女性共同努力，將品牌打造成城內最強花坊！何惟芳逐漸贏得商界尊重，同時她也了解到一身罵名的蔣長揚實質是個心繫天下的賢臣，因此她決定從旁協助對方報國，二人在過程中漸生情愫。

商賈之女何惟芳（楊紫飾）為救病母而無奈下嫁，最終自願離開令人心寒的婚姻，在商界捱出頭來。

2.節奏緊湊不拖戲

《國色芳華》開播後，不少觀眾大讚該劇節奏明快不拖沓，除了首集便交代了何惟芳和劉暢有名無實的夫妻關係、以及劉暢放不下舊情人李幼貞的背景外，劇情也迅速推進到蔣長揚協助何惟芳設局和離，並當眾抓姦劉暢出軌，劇情大快人心，難怪網友大讚《國色芳華》是「年度爽劇」！

《國色芳華》開播後，不少觀眾大讚該劇節奏明快不拖沓。

3.楊紫演技有層次

楊紫在前四集演活了當代女性的卑微：為了救母下嫁劉暢，不但得不到對方寵愛，還被丈夫家暴；稍後她更意外得知當年救母的紫犀丸竟是贗品，害得母親延誤救治時機；夫家亦擅自變賣她的嫁妝，其貼身丫鬟玉露更意外落水身亡，使她悲痛欲絕！楊紫在幕幕慘情戲碼表現極佳，其中向劉暢連續磕頭九次，令人感受痛心；「何惟芳」一角也從這裡開始發生轉變，下定決心不再忍讓，誓要做回自己！

楊紫在幕幕慘情戲碼表現極佳，其中向劉暢連續磕頭九次，令人感受痛心。

4.李現再現男友力

李現在《國色芳華》飾演看似貪官、實質救國憂民的官員蔣長揚，他足智多謀、有著過人的謀略，還決定投資牡丹奇才何惟芳，使她自力更生遠離渣男，角色設定相當討好，也因此被網友大讚「現男友」果然男友力十足！

5.楊紫李現二搭默契佳

人稱「童顏夫妻」的楊紫和李現繼《親愛的，熱愛的》後再度搭檔，使《國色芳華》開拍之初便廣受關注，劇集播出更收視登頂、好評不斷，全賴兩人充滿化學反應的演出！對此楊紫曾在訪問大讚李現：「以前我們可能會在片場嘻嘻哈哈，現在我們會討論一些比如技術上的東西、或者這一場戲要怎麼走，他帶給我很多不一樣的火花，彼此更加進步。」

「童顏夫妻」的楊紫和李現繼《親愛的，熱愛的》後再度搭檔，演出充滿化學反應。

6.魏哲鳴渣夫受好評

近年魏哲鳴頻頻以深情霸總的形象擄獲觀眾芳心，這次他在《國色芳華》卻一改形象，飾演遵從父母決定而與何惟芳成婚的劉暢，他不但經常言語霸凌妻子，心中還另有愛人，甚至當眾出軌，使觀眾氣得牙癢！不過他的演技也讓不少粉絲大讚出色，笑指他開啟了與別不同的「渣男」戲路。

魏哲鳴在《國色芳華》一改形象，不但經常言語霸凌妻子，甚至當眾出軌，使觀眾氣得牙癢！

7.絕美唐朝妝造

《國色芳華》在演員妝造和場景搭建上均非常考究，劇中女性角色額心的花鈿、細長的柳葉眉和霧面白晢肌膚，都讓人聯想到唐朝獨有的妝髮造型。據悉劇組準備的服裝超過1500套，製作期更長達340天！另外，女主角何惟芳因牡丹發跡，因此劇中亦有不少盛大的花卉場景，觀眾萬勿錯過！