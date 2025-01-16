黃聖依同富商老公已徹底分開　女方坦承已拿回應有的個人財產

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子參加綜藝節目《再見愛人4》掀起不少熱門話題。然而，在大結局最後選擇中，女方決定不下車，不想再延續這段婚姻生活，意味着選擇離婚。而近日他們一同上節目舉辦的回門宴，親口證實已徹底分開了，而女方亦有屬於自己的個人財產。

黃聖依在節目中曾表示已有離婚想法3年了。（微博圖片）

在節目回門宴上，楊子透露已同黃聖依徹底分開了，雖然二人已不再共同生活，但仍有一些聯絡，黃聖依表示：「當然有聯絡，（那就分開住了？）對。」 她還表示因為這個節目，令楊子有好大改變：「他下了節目之後是有很多改變的，我覺得從意識上面，他確實在下了節目之後，我覺得節目對他的影響是他會調整一下自己的思考的一個方向，然後對孩子的這種態度也會有改變。」

黃聖依表明現在有個人財產了。（微博圖片）

楊子坦承二人已徹底分開了。（微博圖片）

另外，曾在節目中表示財產大權掌握在楊子手上，自己沒有個人財產的黃聖依，現在已經有個人財產了：「我開始自己意識到這個問題，然後也梳理了自己的這個經濟的這些狀況。（那你現在有個人財產了嗎？）我現在有個人財產了，（密碼都知道了嗎？）密碼知道了。現在也是確實拿到了我自己的屬於我的那部分，然後以後就是希望靠自己的雙手能夠創造更好的自己的明天。」不少網民都替她感到高興，希望他們分開之後都能擁抱屬於自己的幸福。