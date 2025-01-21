萬千星輝2024｜黃庭鋒五度失落男飛躍　棄英超球員夢入行做藝人

無綫（TVB）的《萬千星輝頒獎禮2024》日前（19日）正式舉行，典禮上頒發各個獎項，而「飛躍進步男藝員」十強包括有：陳浚霆、周吉佩、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、林正峰、林景程、冼靖峰、黃庭鋒及阮浩棕。今年黃庭鋒憑《妳不是她》、《奧運智‧識‧玩、2024巴黎奧運》、《2024英雄聯盟全球總決賽》再次入選「飛躍進步男藝員」，他原來今年已經是他第五次獲提名男飛躍一獎，可以依然無功而還。

黃庭鋒五度獲提名終奪男飛躍。(葉志明 攝)

黃庭鋒是樂易玲愛將之一，之前點名的「6生8旦」都有佢份。（資料圖片/胡凱欣攝）

36歲的黃庭鋒2016年正式加入TVB，入行後他得到不少的演出機會，亦曾參與過多部電視劇的拍攝，例如有：《雜警奇兵》、《老表，畢業喇！》、《救妻同學會》、《把關者們》、《愛美麗狂想曲》、《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《愛·回家之開心速遞》等。

黃庭鋒2016年正式加入TVB，入行後他得到不少的演出機會。（電視畫面）

2016年加入TVB，5年時間黃庭鋒終於上位準備擔正做男主角。（IG：@tingfung0602）

2019年起黃庭鋒已經開始獲提名男飛躍一獎，除了劇集外，黃庭鋒亦曾擔任過不少綜藝節目的主持，實力有目共睹。例如有：《體育世界》、《Y Angle》、《港生活·港享受》、《真係咁都得》、《香港原味道》、《學是學非》等節目。上年他更與孔德賢、鄭衍峰、劉穎鏇、何沛咖及何泳芍成為新的「奧運六星」，為奧運當直播主持。

主持人之一的黃庭鋒接受《香港01》訪問表示今次是第二次做奧運主持。(葉志明 攝)

黃庭鋒主持不少重頭節目。（IG：@tingfung0602）

值得一提的是黃庭鋒曾於英國及日本留學，他讀高中時曾是學校足球隊唯一亞洲球員，司職前鋒的他在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。黃庭鋒更有機會前往英超球會阿士東維拉及狼隊的青年軍當職業足球員，但他最後放棄了球員夢，轉投成為藝員。最近更加入了「明星足球隊」，隨隊到不同地方作賽，一嘗做足球員的滋味。

黃庭鋒曾是校隊代表，擔任前鋒，被視為出色的入球員。