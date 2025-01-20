萬千星輝2024｜準爸爸蕭正楠失落最佳男配角　曾為迫真連餿水都食

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎禮2024》昨晚（19日）正式舉行，典禮上頒發各個獎項，當中「最佳男配角」十強包括朱敏瀚、張頴康、袁偉豪、林景程、姜大衛、蕭正楠、羅天宇、何廣沛、馬貫東及阮浩棕，而作為大熱的蕭正楠在《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角，演技出色，可惜最後失落「最佳男配角」。

蕭正楠心情勁好。（陳順禎攝）

準爸爸蕭正楠今次於《巾幗梟雄之懸崖》中，一人分飾林茂財、鄧桂平及龍四海三角，演技獲得一致好評，他為了做好這個角色做了很多準備。當中蕭正楠為了劇中一幕赤裸上身倒吊於桿上的戲份，努力操肌兼激減10公斤，絕不馬虎。另外在演繹這個角色時，因為是三個截然不同的性格，所以他在演繹上下了不少苦功，分別是膽小懦弱、自卑心重的「鄧桂平」，神秘莫測、詭計多端的「林茂財」，以及童心未泯、樂於助人的「龍四海」。

蕭正楠於《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠突現身與黎耀祥聊天，黎耀祥奇怪蕭正楠為何知道他是誰。(影片截圖)

蕭正楠「雄霸」翡翠台黃金時段！

蕭正楠在加入TVB前，曾於2001年參加歌唱比賽，奪得「冠軍」和「超人氣潛質奬」，當年他受到唱片公司高層的賞識，翌年即簽約大國文化正式出道。初出道的蕭正楠曾被外界冠以「翻版鄭伊健」之稱，當時更橫掃各大頒獎禮的新人奬，風頭可謂一時無兩！

蕭正楠是歌手出身。

蕭正楠歌手的形象，應該很多人都淡忘了。

入行不久後，蕭正楠向歌影視三方發展，更演出了他首部劇集《戀愛自由式》，劇中他擔任男主角「湯繼樂」，連主題曲及插曲都有份唱。除了劇集外，他憑電影《六樓後座》首度獲提名《第23屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。

2003年香港電影《六樓后座》講述6名年輕人夾租共住在一幢唐樓，終日掛住玩Truth or dare的故事。當年的主演有林嘉欣、盧巧音、周俊偉、周永恆、鄧健泓、森美、麥浚龍、蕭正楠等（《六樓后座》官方宣傳照）

【蕭正楠＝雪雪雪】 廣告好經典。

2008年TVB高層向蕭正楠招手，及後正式加入TVB成為旗下藝人至今，多年來蕭正楠拍過不少劇集。2012年蕭正楠在劇集《當旺爸爸》中飾演「葉貴」，並演唱張學友經典金曲《遙遠的她》而被大眾所看見，影片被分享後，不足一星期點擊率已超過四十多萬，歌藝獲得觀眾好評，亦因而獲金牌監製梅小青賞識，所以給他演唱劇集主題曲《從未在意》，亦是他加入TVB後主唱的第一首主題曲。

2008年TVB高層向蕭正楠招手，及後正式加入TVB成為旗下藝人至今，多年來蕭正楠拍過不少劇集。（陳順禎攝）

蕭正楠除了歌藝得到大眾的欣賞外，演技都獲一致好評，他當年於《大太監》中飾演反派「凌添壽」一角。當中有一幕要他流落街頭，他為求拍攝效果更迫真，自剃頭髮扮成「瘌痢」，甚至食生雞骨和餿水，非常敬業。

「太監五虎」結緣始於劇集《大太監》。（視覺中國）

（左起）黃浩然、黎耀祥、曹永廉及蕭正楠曾合作拍攝《大太監》。（網上圖片）

拍攝《大太監》及《公公出宮》後，陳國邦同黃浩然、黎耀祥、曹永廉及蕭正楠等合稱「太監5虎」。(資料圖片)

《黃金有罪》，由張兆輝、蕭正楠、洪永城、黃智賢及姚子羚等主演，1977年至1987年香港為背景，並以 「股票」 作為題材。講述一名過江龍在港不擇手段和不惜出賣親友而成為巨富的故事。

《法證先鋒III》尾聲，蕭正楠才宣布跟陳茵媺拍拖，未幾陳茵媺卻中槍而死。（網上圖片）

《十二傳說》以「狐仙」、「新娘潭」及「七姊妹」等香港著名十一個靈異事件為藍本，拍攝十二集的單元劇集， 由蕭正楠、林夏薇主演，原定去年8月播出，但為了遷就《延禧攻略》而被迫放埋一邊。

蕭正楠便「拍枱」催促鄭則仕去「啪啪啪」。(《神耆小子》截圖)

蕭正楠將軍造型亦被不少人質疑批評。（資料圖片）

蕭正楠的感情生活方面，多年來只傳過數段緋聞，分別是新加坡籍女演員符荷晴、何傲芝及黃翠如。蕭正楠因拍攝《師奶MADAM》與黃翠如日久生情，最後發展成情侶，即使期間曾發生波折，但蕭正楠一直愛護黃翠如，二人於2018年正式結為夫婦。

黃翠如和蕭正楠結婚多年，依然非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠與黃翠如結婚，二人至今一直相當恩愛，經常放閃。（IG/@edwinsiu）

蕭正楠以嘉賓身份亮相由老婆黃翠如主持的無綫節目《拍檔廚房》。（梁碧玲攝）

蕭正楠於過去的頒獎禮中多次獲得提名，可惜沒有斬獲，首次於《萬千星輝頒獎典禮2017》與曹永廉獲「最受歡迎電視拍檔」獎及「最佳節目主持」，之後於《萬千星輝頒獎典禮2018》中梅開二度與曹永廉再獲「最受歡迎電視拍檔」獎。雖然他曾入選「最佳男主角」一獎，但可惜與「視帝」未有緣份，今年「最佳男主角」十強不入，但就在「最佳男配角」上是大熱門，可惜最後失落獎項。

蕭正楠首次於《萬千星輝頒獎典禮2017》與曹永廉獲「最受歡迎電視拍檔」獎及「最佳節目主持」。（林迅景攝）

蕭正楠首次於《萬千星輝頒獎典禮2017》與曹永廉獲「最受歡迎電視拍檔」獎及「最佳節目主持」。（電視畫面）