萬千星輝2024｜準爸爸蕭正楠失落最佳男配角 曾為迫真連餿水都食
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎禮2024》昨晚（19日）正式舉行，典禮上頒發各個獎項，當中「最佳男配角」十強包括朱敏瀚、張頴康、袁偉豪、林景程、姜大衛、蕭正楠、羅天宇、何廣沛、馬貫東及阮浩棕，而作為大熱的蕭正楠在《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角，演技出色，可惜最後失落「最佳男配角」。
準爸爸蕭正楠今次於《巾幗梟雄之懸崖》中，一人分飾林茂財、鄧桂平及龍四海三角，演技獲得一致好評，他為了做好這個角色做了很多準備。當中蕭正楠為了劇中一幕赤裸上身倒吊於桿上的戲份，努力操肌兼激減10公斤，絕不馬虎。另外在演繹這個角色時，因為是三個截然不同的性格，所以他在演繹上下了不少苦功，分別是膽小懦弱、自卑心重的「鄧桂平」，神秘莫測、詭計多端的「林茂財」，以及童心未泯、樂於助人的「龍四海」。
蕭正楠在加入TVB前，曾於2001年參加歌唱比賽，奪得「冠軍」和「超人氣潛質奬」，當年他受到唱片公司高層的賞識，翌年即簽約大國文化正式出道。初出道的蕭正楠曾被外界冠以「翻版鄭伊健」之稱，當時更橫掃各大頒獎禮的新人奬，風頭可謂一時無兩！
入行不久後，蕭正楠向歌影視三方發展，更演出了他首部劇集《戀愛自由式》，劇中他擔任男主角「湯繼樂」，連主題曲及插曲都有份唱。除了劇集外，他憑電影《六樓後座》首度獲提名《第23屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。
2008年TVB高層向蕭正楠招手，及後正式加入TVB成為旗下藝人至今，多年來蕭正楠拍過不少劇集。2012年蕭正楠在劇集《當旺爸爸》中飾演「葉貴」，並演唱張學友經典金曲《遙遠的她》而被大眾所看見，影片被分享後，不足一星期點擊率已超過四十多萬，歌藝獲得觀眾好評，亦因而獲金牌監製梅小青賞識，所以給他演唱劇集主題曲《從未在意》，亦是他加入TVB後主唱的第一首主題曲。
蕭正楠除了歌藝得到大眾的欣賞外，演技都獲一致好評，他當年於《大太監》中飾演反派「凌添壽」一角。當中有一幕要他流落街頭，他為求拍攝效果更迫真，自剃頭髮扮成「瘌痢」，甚至食生雞骨和餿水，非常敬業。
蕭正楠的感情生活方面，多年來只傳過數段緋聞，分別是新加坡籍女演員符荷晴、何傲芝及黃翠如。蕭正楠因拍攝《師奶MADAM》與黃翠如日久生情，最後發展成情侶，即使期間曾發生波折，但蕭正楠一直愛護黃翠如，二人於2018年正式結為夫婦。
蕭正楠於過去的頒獎禮中多次獲得提名，可惜沒有斬獲，首次於《萬千星輝頒獎典禮2017》與曹永廉獲「最受歡迎電視拍檔」獎及「最佳節目主持」，之後於《萬千星輝頒獎典禮2018》中梅開二度與曹永廉再獲「最受歡迎電視拍檔」獎。雖然他曾入選「最佳男主角」一獎，但可惜與「視帝」未有緣份，今年「最佳男主角」十強不入，但就在「最佳男配角」上是大熱門，可惜最後失落獎項。