任噏亂評｜富貴情婦五索公然挑機大婆　係禮樂崩壞定早有預謀？

「五索」（原名鍾睿心）近日成為各大傳媒、討論區的熱話，程度比起「你七街瞓」的何太有過之而無不及。據連日來的新聞報道，現年34歲的「五索」鍾睿心與66歲大生銀行主席馬清鏗發展婚外情，且原本與前夫育有一名子女的她，與馬清鏗「發展」後再5年抱4，即現時她已是5名子女的母親，其「好生養」之程度堪稱是香港之最。當然，最經典的莫過於是她的炫富行徑，不過炫富之人彼彼皆是，但高調表示自己是「二奶」（或稱小三）的話，「五索」當屬表表者。究竟是什麼原因驅使她如此高調呢？難道是「因為愛」？

晚上五索再發文表示是「最後澄清」：「從此以後，永不澄清。」。(ig@5kidsokma)

有網民唔係好明五索點解要高調做網紅。(ig@wadahiromi)

講起「五索」的故事，其實始於一篇攝得她與馬清鏗在街頭拍拖的報道，當中更影到他們的親密行徑，可謂是證據確鑿。這裏不討論報道有沒有存在「夾料」，即「五索」放料予傳媒去跟蹤偷拍的成份，但這一篇報道的確引起了廣大網民、師奶及一眾「花生友」的好奇心。事關她在被「偷拍」到之後，回應卻是大眾的預料之外，沒有開記者會道歉，也沒有「潛水扮冇事」，反而公開直認自己就是別人的感情第三者，而且也被爆出已與相中男人有4名子女。

富貴情婦五索育有5名子女。(ig@5kidsokma)

富貴情婦五索5年抱4。(ig@5kidsokma)

事情的走向，當然在一兩日之內迅速發酵。傳媒也樂此不彼地起底。原來她自幼家貧住在大埔街市上的唐樓與蟑螂老鼠為伍，原來她自小就立志做有錢人，原來她18歲認識了身家過億的前夫，原來結婚生仔前前夫不肯「放水」導致她帶BB離開，又原來她在離婚經常出席富貴飯局，又原來她和「富商」在飯局認識，後來又在9年間身家暴增住山頂獨立屋，又原來「大婆」對這位第三者毫不知情......真的只可以用「劇力萬鈞」去形容這件事。

一名第三者（俗稱二奶或小三）能活得如斯高調，膽敢向「大婆」挑戰，實屬少見。背後的原因當然是「因為愛」啦！回想起「五索」這號人物，可能會有網民記得林作另一半裕美早期經常與之拍短片，而當時這位「五索」更以經常揹Hermes手袋的闊太的人設出現，雖名氣不及裕美但仍有不少網民記得。

五索初見於裕美的短片中，曝光率甚高。（截圖）

再講回報道「見街」之後的發展，林作接受訪問談論「五索」這號人物，作為好姊姊的裕美也不避諱與之拍片大談釣金龜密技，更說：「做得這個身份，心態就是天不怕地不怕。」顯然是「俾位大家入」點燃火頭。再疏理一下事情的脈絡，由裕美和「五索」拍片開始，整件事是否為出名「負面宣傳」林作的計劃的其中一環呢？

好吧，先假設林作高度參與其中！那麼他們的目的是什麼？一個「悶聲發大財」發了9年的第三者（俗稱二奶或小三）沒可能單只因為名聲而公開自己的身份吧？試代入其中，如果做生意做了9年，9年之間賺了過億身家，在第10年自己會選擇開誠布公分享做生意的絕技、秘密，還是繼續密密賺住大屋？

林作亦不時同框「演出」。（截圖）

說也奇怪，按娛樂圈的慣例，事情發酵下去的可能性就應是「五索」晉升為公眾人物，出席活動繼續大談「小三心得」，或開抖音直播帶貨，順勢大搞生意一本萬利，但她卻在大家討論得火熱之際突然間出一篇聲明，指「有事衝我來」更立即潛水消失得無影無蹤，就連一向愛「抽水」的林作也寫了一大段文字割席，表示只代其改名，也不代表他認同「五索」的立場，而裕美也對好姊姊的行徑不表示認同。事情走向就似流水被一幅無形高牆擋住。

試回想「五索」做第三者的理由，到底「五索」、裕美和林作三人在搞了一場「大龍鳳」後，目的是否已經達到了呢？是不是由始至終，整件事都只是因為「那一個字」為目的？那就只有天知地知當事人知。

五索初見於裕美的短片中，曝光率甚高。（截圖）