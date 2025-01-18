容祖兒剖白同楊千嬅「死敵」關係　坦承曾買過對方唱片

同為香港樂壇的兩大天后容祖兒（Joey)與楊千嬅，曾在樂壇上鬥個你死我活，被外界視為是對方的勁敵，甚至有互不往來的傳聞。近日，Joey就在節目《聲生不息大灣區季》中剖白她們這一段微妙關係，更一度講到哽咽。

二人曾有一段時間鬥個你死我活。（微博圖片）

多年以來Joey同楊千嬅存在「既生瑜 何生亮」的微妙關係。曾傳不和的她們，就在2015年楊千嬅演唱會上邀請了Joey做嘉賓，直接粉碎了不和傳聞，被外界指化敵為友，之後楊千嬅亦做對方的演唱會嘉賓，二人關係似乎已由對手變好友。

Joey同楊千嬅存在「既生瑜 何生亮」的微妙關係。（微博圖片）

面對過去這些種種傳聞，Joey亦坦承表示：「其實我們不算很熟，因為我們不是同一家唱片公司。有幾年我們走得比較近，是她生了小孩之後，我們會到她家跟她拜年，所以其實那種很激烈競爭的只是一種包裝、劇情，會讓觀眾看得比較津津有味的感覺。」

而她亦慶幸在樂壇路上出現楊千嬅這麼一位優秀的女歌手，哽咽地表示：「老實說我很榮幸能夠成為她在競跑場上面一起跑的夥伴。自己跑的時候跑得有點無聊，你也沒有心思跑下去，但是旁邊有人跟你一起跑，我覺得沒有那麼寂寞。」強調女歌手之間沒有宮鬥：「我們這班女歌手都有我跟你拼過的那種心，因為女歌手她要更努力，才會讓人看到，但是我們從來沒有那種，我要跟你搶，你見到她好，你會很替她高興，沒有宮鬥的。」

Joey是在楊千嬅生完小孩後變得比較熟。（微博圖片）

講到哽咽。（微博圖片）

另外，楊千嬅較Joey 早幾年出道，所以在Joey讀書時期已很欣賞對方音樂，自爆曾買過對方的唱片：「其實我讀書的時候，我記得我下課，我趕去唱片店去買她最新的那一張《出埃及記》，一邊聽就覺得這個就是一個標準，一種做音樂的標準。」