張衛健揭《西遊記》爆紅唔續約TVB原因　自爆為呢件事可以唔收錢

59歲張衛健當年憑着熱播的TVB電視劇《西遊記》在世界各地擁有極高的知名度，早年他曾經接受志雲飯局的訪問揭《西遊記》爆紅唔續約TVB原因。張衛健表示：「你應該知道係TVB你唔係賺TVB嘅錢，係賺咗個知名度，賺資源，然後去賺錢就去出邊賺錢，其實嗰陣時講到好好，就係曾經有人答應過我，到咩地步呢？就係到咗只要你續約，全個TVB除咗新聞部，隨時任何一個項目你要做，你講就得㗎啦！」

張衛健在《西遊記》的形象簡直深入民心。（網上圖片）

張衛健繼續指自己應承咗，並表示：「未簽約嘅，但係應承咗，我去到台灣然後遇到一位前輩，係台灣人嚟嘅又好熟悉香港嘅狀況。佢話你發達啦，第一集西遊記咁收得（收視）而家佢哋同你拍續集續約一定人工好高，我話都係得咁多加好少。」

張衛健在節目中坦言在TVB工作是為了賺取知名度。（網上圖片）

接着張衛健分享當時的台灣朋友說：「你想唔想多啲呀？跟住佢就即刻攞返個電話打俾TVB，我唔知道佢打俾邊個同埋邊個部門。佢就打去TVB話張衛健已經唔會幫你哋拍第二集西遊記，佢都唔會同你哋續約。佢應該會幫台灣嘅電視台拍西遊記，你哋一定係好刻薄人工比好低，反正我就知道佢唔會返嚟拍，你哋自己執生啦！」

張衛健揭《西遊記》爆紅唔續約TVB原因，就係冇得拍續集。（網上圖片）

張衛健透露當時趙先生Eric聯絡他並表示：「做咩啊？點解突然之間咁？我同趙生講你唔好問我啦。之後我接咗第二個電話話之前嘅價錢加兩倍俾我，跟住我冇反應。二十四小時唔夠再Double價錢，咁我就變咗有少少唔舒服。因為當初同我講冇㗎啦，剩係得咁多。唔可以喺TVB度賺錢，點解咁快又加到咁多？係咪即係之前呃我呢？」

張衛健演繹角色非常深入民心。（網上圖片）

張衛健憶述最後TVB開超高價，並表示：「我就同台灣嘅前輩講差唔多要應承人。嗰個人就同我講等齊頭數先啦！終於等唔到齊頭數嘅時候，有一日睇報紙就見到西遊記換角，張衛健被飛走。」他當時選擇立刻聯絡TVB，並表示：「去傾返價錢已經唔得，齊頭嗰個數真係唔得，咁再傾返之前last two嗰個價錢，跟住覆返落個價錢都唔得，再跟住last three選擇嘅價錢，都係唔得，再覆返俾我都係唔得。我話我而家唔收錢，我淨係要演，我淨係要返呢個角色因為呢個角色係我創造出嚟，我唔想任何一個人去演呢個角色去代替我，我唔收錢。跟住TVB就同我講對唔住換咗就係換咗，公司唔可以講嘅嘢好似開玩笑，同傳媒宣佈咗換角就係換角。」