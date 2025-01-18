由富二代變億萬駙馬　伍富橋談老婆︰一開始就好似畀佢迷住咗

現年30歲的伍富橋(Alvin)，2014年在美國唸大學期間返港參加《超級巨聲4》入行。適逢出道10周年，伍富橋推出新歌《一劇之本》並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，身兼健身中心及舞蹈學校老闆的伍富橋自揭曾心灰一度萌生退出娛圈，最後因愛妻Shirley鼓勵才重拾音樂夢再出歌。另外，他又分享與富家女妻子閃婚面對網民酸言酸語的感受，伍富橋稱：「一開始有介意，以前未試過有咁激烈嘅批評，最心痛太太長期畀人批評佢嘅外表，」



現年24歲的伍富橋在2014年參加《超級巨聲4》後與無綫簽約，2015年入讀第28期藝員訓練班。曾經擔任TVB娛樂新聞台主播的他在2016年與星夢娛樂簽約並成為旗下歌手，2017年正式出道，推出過《我怎會如此》、《放假》及《不只是朋友》等歌曲。（Instagram）

伍富橋入行初期，因駕駛名車及開設舞蹈學校被傳媒封為「富二代」。（資料圖片）

葵涌區成長的伍富橋，原來唸中學時已參加過《巨聲2》及《巨聲3》，到赴美唸大學期間返港再戰《巨聲4》入行，初期更因駕駛名車及開設舞蹈學校被傳媒封為「富二代」，對此他說：「自己唔係富二代，只可說小康，但都好多謝屋企將最好嘅嘢都畀我，幾辛苦都供我去外國讀書。」伍富橋坦言首兩次滿有信心參加《巨聲》，只能失望地進入了海選，之後節目事隔數年再辦，他身處美國升讀學期間，亦本著「不信邪」的心態放低學業回港再接再厲第三次參賽，他笑稱；「覺得機會唔係成日有，所以讀讀下書都返嚟香港參加，玩到啲工作人員都認得我（笑）。」

伍富橋原來唸中學時已參加過《巨聲2》及《巨聲3》，到赴美唸大學期間返港再戰《巨聲4》入行。

伍富橋2017年，因「臨危受命」接替健康出問題的余德承拍《救妻同學會》做男二，伍富橋的曝光率才因而增加。（資料圖片）

雖然最終《巨聲4》12強止步，但伍富橋終獲斟洽簽約入行機會，不過未有機會出歌前，他對發展不順感到迷茫，更直認最初於電視台起薪點不高，「就算同時做娛樂新聞主持及音樂台主播，因為是凌晨節目，一個月大約只有1800蚊人工。」及至2017年，因「臨危受命」接替健康出問題的余德承拍《救妻同學會》做男二，伍富橋的曝光率才因而增加。他說：「2017前都係做主持、客串，同理想越來越遠，工作以外同音樂朋友玩cover同 jam歌，之後再參加新秀，老闆（何哲圖）先幫我出歌。」

伍富橋與富家女梁兆盈(Shirley) 2020年結婚。（IG/ @alvinngfukiu）

Alvin與Shirley拍拖半年，已視對方為結婚對象。（IG/ @alvinngfukiu）

2020年初，伍富橋公開與富家女梁兆盈(Shirley)拍拖，之後拍拖不足半年宣布閃婚，這對小情人即時成為傳媒及網民的焦點，大眾更全忘了男方最初出道曾被封為「富二代」，伍富橋一面倒被冠以「億萬駙馬」惹來大批網上酸民嘲諷。談及與妻子相識過程，他笑稱：「當初我做娛樂新聞台主播，Shirley（太太）係 PA(製作助理)。果陣佢好唔鍾意我，因為 我要寫稿，專心就唔同人打招呼，佢會覺得我好冇禮貌！當初我都冇留意佢，係之後過咗好耐，朋友帶佢上黎我間GYM，再因為一個偶然嘅飯局令我哋認識。」

伍富橋夫婦的婚紗照。

伍富橋夫婦經常在網上放閃。（IG圖片）

伍富橋夫婦經常在網上放閃。（IG圖片）

伍富橋與太太梁兆楹Shirley。（IG：@alvinngfukiu）

他大讚太太性格爽朗、重情義，有種令人一直想跟她談天的魅力，「一開始識佢，就好似畀佢迷住咗，同佢好好傾，會講晒自己啲秘密畀佢聽。」伍富橋又稱，2020年事業低迷，接劇與出歌數量越來越少，他一度懷疑自己不適合娛樂圈想過退出，他亦因此考取健身教練牌準備轉行，「係太太鼓勵我留低，留低係因為初心。就算宜家有自己嘅事業，但都係嗝唱歌唔舒服，係太太鼓勵我搵返自己鍾意做嘅嘢。」

伍富橋情緒曾一度陷入低潮。（梁碧玲攝）

一講起愛妻，伍富橋就會笑得好甜。（資料圖片）

伍富橋更親述當年為老婆慶生第一年的場面。（張祖銘攝）

對於娶了家境富裕的Shirley就變成「億萬富馬」及「食軟飯」，問伍富橋何時才知道太太的家境，他說：「佢(Shirley)邀請我去佢屋企先知（佢屋企富裕），個陣已經差唔多一齊。」被問到會否介意傳媒或網民由標籤他「富二代」到改成「億萬駙馬」多番揶揄，伍富橋坦白道：「一開始有介意，以前未試過有咁激烈嘅批評。但要多謝太太，佢EQ好高同我分析，我最心痛佢長期畀人批評佢嘅外表，但反而係佢安慰返我轉頭。但係為一個女仔，畀人長期批評外表，我唔覺得佢會開心囉，呢樣亦係我好愧疚同心痛的地方。你點批評我無問題，因為我係響呢個圈，份工係包埋，但你批評我太太，我係好唔鍾意。以前唔覺人係憎人富貴厭人貧，而家係有啲咁感覺，無人講我教跳舞教健身，唔通我將我每個月糧單拎出黎畀大家睇，話畀人聽我自己養自己咩？」 他堅稱絕不後悔與太太閃婚的決定，「唔後悔，無論係咪做呢行，伴侶係另一件事，有好多批評、親人亦有質疑，但只要雙方心裡面有對方，無論有咩難關，只要身邊有對方，就已經好感恩。」