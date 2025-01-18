李司棋斥趙雅芝保鑣暴力阻擋男粉絲合照　行為過火︰點解佢要咁做

日前趙雅芝出席晚會錄影，其保鑣暴力阻擋男粉絲合照，連人抱起拋落地，事件引起全城譁然。今日（18/1）李司棋（司棋姐）和陳敏之現身觀塘出席連鎖快餐店宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問。

今日（18/1）李司棋（司棋姐）和陳敏之現身觀塘出席連鎖快餐店宣傳活動。（吳子生 攝）

司棋表示：「其實如果有粉絲過嚟話要同我合照，我係好樂意，因為代表佢哋係好錫你，我食呢行飯都食咗一世，咁我點解要憎佢哋。（如果你嘅保鑣動粗會點？）咁就要一早講明不能夠粗暴，不能夠郁手郁腳。除非嗰個人飛撲埋嚟，手中又揸住杯飲品，有可能潑埋嚟，咁就冇說話好講。但如果唔係，就不能夠咁樣。」

趙雅芝保鑣對粉絲作出粗暴行為。（葉志明 攝）

事後趙雅芝有慰問涉事的粉絲。（葉志明 攝）

問到如自己保鑣有此粗暴行為，事後會否將他解僱？李司棋︰「真係唔敢再用佢，因為可能佢控制唔到自己，有啲人入面有團火會發作，你叫佢唔好，佢下次又會嚟。但個保鑣竟然咁做，我都真係估計唔到，點解佢要咁做，我係想像唔到。（可能好似你咁講，有啲人係咁。）真係有啲人係咁，因為有啲人活得唔開心，成日就係想鬧人，想搵人發洩，佢覺得認為係咁咪去做囉。」

問到如自己保鑣有此粗暴行為，事後會否將他解僱？李司棋︰「真係唔敢再用佢，因為可能佢控制唔到自己。」（吳子生 攝）

陳敏之都表示其實這種事情甚少發生，「老闆請保鑣都係要小心啲。」（吳子生 攝）

陳敏之接著說：「其實呢啲事真係好少會發生，老闆請保鑣都係要小心啲，不過我哋唔使擔心，因為通常都係大會請去保護我哋。但都明白個保鏢都係善意想保護趙雅芝，但佢又係太過激動嘅。如果我會叫佢唔好咁。」

李司棋認為趙雅芝保鑣動粗粉絲行為過火。（吳子生攝）

李司棋和陳敏之現身觀塘出席連鎖快餐店宣傳活動。（吳子生攝）