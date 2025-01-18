聲生不息｜衛蘭久違唱《大哥》奪第一　人氣急升內地網民求開巡唱

千禧年代的香港樂壇可以話百花齊放，其中在2004年出道的衛蘭（Janice）絕對是樂壇奇蹟，初出道已大紅大紫，在各大頒獎禮中囊括多個獎項，歌曲《大哥》、《就算世界無童話》等唱到街知巷聞，人氣同歌技備受肯定。雖然近年衛蘭的歌唱事業不及從前，但其實力依舊，近來因參加綜藝節目《聲生不息大灣區季》而在內地人氣急升，在最新一期節目中更以《大哥》一曲奪得全場第一名，令她相當開心。

衛蘭在內地人氣急升。（《聲生不息大灣區季》微博圖片）

罕有參加內地綜藝節目的衛蘭，今次現身《聲》令不少觀眾十分期待，而她在節目中的表現亦相當之好，成熟又不失甜美的歌聲打動不少網民，令衛蘭這個名字多次出現在微博討論區上。在最新一集中，她就選唱了代表作《大哥》，無論音色還是技巧都發揮得淋漓盡致，高音位置輕鬆演唱，再配合背景版上呈現出她年輕時多個MV模樣，整個畫面立即勾起不少80、90後許多青春回憶，「蘭式唱腔」令網民有讚無彈。

衛蘭多次成為微博討論話題。（微博圖片）

衛蘭歌聲動人。（微博圖片）

演繹超出水準的她，最終撼贏容祖兒與周筆暢合作的《飛女正傳》，成為本場次的第一名，而《大哥》亦成為《聲》今季節目的榮譽金曲候選歌曲之一。而當得知自己獲全場第一名時，她似乎太感動而眼泛淚光：「這太瘋狂了。」而在旁的薛凱琪亦替她感到開心，還表示：「不要哭。」大家都替她感到開心。

衛蘭非常感動。（微博圖片）

《大哥》是衛蘭歌唱事業的一座重要里程碑，如今相隔多年罕有在綜藝節目演唱，內地觀眾都被她的歌聲感染，更希望她多在內地開演唱會，大家紛紛留言表示：「姐姐唱歌好厲害」、「聽不夠」、「演唱太有感染力」等，直言絕對是實至名歸。

《大哥》一曲奪得全場第一名。（微博圖片）