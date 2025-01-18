聲生不息｜容祖兒搞gag食字改組合名　竟用「老」形容李克勤

《聲生不息·大灣區季》為芒果TV、湖南衛視聯合香港無綫電視（TVB）製作的音樂真人實境秀節目，是《聲生不息》系列繼「港樂季」、「寶島季」、「家年華季」後的第四季節目。節目 李宇春、周筆暢、回春丹、陳小春、古巨基、容祖兒、薛凱琪、衛蘭等歌星組成，其後更會邀請譚詠麟、黃凱芹、吳業坤、戴祖儀、炎明熹等歌星上場，陣容只能用「豪華」兩字形容。

《聲生不息·大灣區季》中，容祖兒與黃子弘凡合唱《刻不容緩》。（截圖）

《聲生不息·大灣區季》中，容祖兒用「老」形容李克勤。（截圖）

《聲生不息·大灣區季》中，容祖兒用「老」形容李克勤，好彩小方打圓場，修正話係「經典」。（截圖）

《聲生不息·大灣區季》中，容祖兒用「老」形容李克勤，好彩小方打圓場，修正話係「經典」。（截圖）

今日（18/01）無綫翡翠台播出一集中，就有歌星們配對唱出香港樂壇經典配搭的歌曲，再由觀眾「點讚」評分。容祖兒搭配黃子弘凡唱出容祖兒、李克勤的合唱歌《刻不容緩》後，主持何炅就問容祖兒，覺得分別與黃子弘凡和李克勤合唱有什麼不一樣。容祖兒先是想了一想，就回答：「和李克勤是老一點的《刻不容緩》。」還好方力申馬上開口修正：「經典，經典。」容祖兒才笑說：「經典，經典！資深一點的！」主持何炅也不忘揶揄一番：「我們容祖兒可會聊天了，那他呢?（黃子弘凡）」容祖兒又回答：「那...就...青...青春一點了。」黃子弘凡又修正說：「青澀的。」

容祖兒搞gag食字改組合名，容祖兒加上黃子弘就係「兒子」。（《聲生不息·大灣區季》截圖）

容祖兒搞gag食字改組合名，容祖兒加上黃子弘就係「兒子」。（《聲生不息·大灣區季》截圖）

衛蘭加回春丹就係 回衛（回味）或者是 丹衛（單位）。（《聲生不息·大灣區季》截圖）

其後，主持何炅問道有沒有為組合改名字，怎料容祖兒就相當有自信，說：「可多了！」黃子弘凡補充：「爆多，爆精彩！我們不光...嘩！太厲害了！不光我們名字厲害，我們連其他隊伍名字都取了！」容祖兒說：「我是容祖兒，他是黃子弘凡，『兒子』！」接着，他們又說衛蘭和回春丹的組合名字就是「回衛」（回味）或者是「丹衛」（單位），古巨基和泳兒就是「古泳者」（孤勇者），周筆暢和李昊是「何李一起唱」（和你一起唱）。