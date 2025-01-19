聲生不息｜冼靖峰李昊靚聲合唱經典不失味道　樂小姐聽到拍晒手掌

內地綜藝《聲生不息‧大灣區季》昨日（18日）播出最新一集，《聲夢傳奇》的歌手由第一期開始陸續成為節目的「飛行嘉賓」，而最新一集登場的就是最近被網民稱為「寶藏歌手」的冼靖峰。

《聲夢傳奇》的歌手由第一期開始陸續成為節目的「飛行嘉賓」。(影片截圖)

最新一集登場的就是最近被網民稱為「寶藏歌手」的冼靖峰。(影片截圖)

連樂小姐都有去睇Archie表演。(影片截圖)

今期節目的主題是港叱咤歌壇 — 最喜歡的女歌手，而冼靖峰在節目中與李昊合唱林憶蓮的《假如讓你吻下去》，兩位90後的「靚聲王」歌手，演繹起這首歌時絕對不失味道。二人把《假如讓你吻下去》重新設計，唱到像是二人在對話一樣，你一句我一句的互相呼應著，更詮釋愛情中的心動與掙紥。

冼靖峰在節目中與李昊合唱林憶蓮的《假如讓你吻下去》。(影片截圖)

兩位90後的「靚聲王」歌手，演繹起這首歌時絕對不失味道。(影片截圖)

不少網民聽完都大讚他們唱得很好，指聽完後就對二人改觀了：「初聽時仍然有原唱先入為主嘅感覺，但越嗒越有味道，欣賞佢哋重新設計嘅合唱，兩男一主一和交流，有同等energy level同唱功，好聽」、「Archie 係值得上更大舞台，由聲夢到今日一直學習一直進步，聽過佢唱好多唔同嘅曲風都可以駕馭得到」。

不少網民聽完都大讚他們唱得很好，指聽完後就對二人改觀了。(影片截圖)

冼靖峰靚聲唱經典歌不失味道。(影片截圖)

其實除了唱歌外，最搞笑的往往是他們的對話，直到今天大家才知道，原來冼靖峰與方力申有著另一種關係。方力申自揭冼靖峰的爸爸其實是他的中學老師，更是他的班主任，他指著冼靖峰的爸爸問：「你還認得你爸爸長這個樣子嗎？而且這個時候呢，是你剛剛出生的那一年。」方力申可算是看著冼靖峰長大的，冼靖峰亦透露爸爸曾大讚方力申：「是他教過最優秀的學生！」作為金牌主持人的何炅也是挺有爆點的，他在冼靖峰跟李昊回後台時說了一句：「剛才想了一下，他倆加起來跟我一邊大。」他一說完，連方力申都在旁瞪大了眼睛，顯然不相信何炅已經有50歲。

方力申大爆同冼靖峰關係非淺。(影片截圖)

原來冼靖峰的爸爸是方力申中學老師，也是班主任。(影片截圖)

何炅話冼靖峰同李昊加埋同佢咁大。(影片截圖)

方力申都忍唔住要笑。(影片截圖)

冼靖峰除了在節目上唱歌之外，另外一部分是他與李昊的聊天，李昊表示他特別欣賞冼靖峰，更是從他《聲夢傳奇》就已經留意他。當中冼靖峰先說到對李昊的第一感覺就是：「高、帥、白！」更大讚他唱歌好聽。李昊則指自己之前沒有跟冼靖峰見過面，但就由他參加比賽開始到出道都有留意他：「其實是看著你出道的。」可能年紀相約，二人很快就成了朋友，李昊還大爆冼靖峰在出場前很緊張：「他說他很緊張，因為他緊張不是因為他怕自己唱得不好，他是很在意這個舞台，所以才會緊張。」所以最後決定讓他享受就好。

李昊表示他特別欣賞冼靖峰，更是從他《聲夢傳奇》就已經留意他。(影片截圖)

李昊則指自己之前沒有跟冼靖峰見過面，但就由他參加比賽開始到出道都有留意他。(影片截圖)

冼靖峰跟李昊在節目中玩開了，他們要模仿林憶蓮唱歌外，更要模仿她跳舞的部分，冼靖峰主動的問：「我們要不要現在來跳一遍？」他跳舞的進步雖然是有目共睹，但比起很多人仍然是有點弱，但原來李昊比他更不行，李昊聽完大叫：「我跳舞不行啊！」節目組更播放了他跳舞的影片，可見他跳得很像「機械人」，難怪他會大叫救命。冼靖峰一跳李昊就立即露出驚訝的樣子說：「你還說你不會跳！天啊，太有範了這跳得。」而謙虛的冼靖峰急忙表示：「我能跳出來一定是簡單的。」李昊就立即在旁一邊學一邊跟著冼靖峰跳。

冼靖峰跳舞的進步雖然是有目共睹，但比起很多人仍然是有點弱，但原來李昊比他更不行。(影片截圖)

節目組更播放了他跳舞的影片，可見他跳得很像「機械人」。(影片截圖)

冼靖峰一跳李昊就立即露出驚訝的樣子。(影片截圖)