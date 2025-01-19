「渣男二世祖」街頭被野生捕獲　與網民交談揭私下真實一面

現年39歲的馬志威，近年於劇集上有不錯的發展，先是早前在內地劇《三十而已》中，飾演用情不專的「梁正賢」受到關注，到去年再憑TVB台慶劇《黑色月光》裡面，飾演奸到出汁的渣男二世祖「蔣基俊」一角掀起話題，令其在中、港兩地人氣急升。

馬志威一入行就當電影男主角《第一次不是你》，他感激葉念琛當日的提攜，之後《不是你不愛你》葉導也找來馬志威、蔣家旻為電影客串。

馬志威因為內地劇《三十而已》爆紅，劇中他飾演的「海王（廣撒網溝女嘅渣男）」梁正賢遭全網唾棄，不止腳踩兩條船，更拿「不婚主義」作藉口，認為同時有兩位女朋友是理所當然。（《三十而已》劇照）

馬志威在《黑色月光》非常搶鏡，令他入屋度提升不少。

近日有內地女網民在街上野生捕獲馬志威，並揭開了這位新晉「渣男專業戶」私下真實一面。該女網民在社交平台以「在HK偶遇到明星啦！我的年度最佳照片」為題，寫自己在街上偶遇馬志威，當刻激動到腦袋一片空白，更大讚對方有禮貌：「我真的是一眼就認出了他，超級有氣質有範且没有架子！親和力爆表！非常有禮貌嗚嗚。」

馬志威被內地女網民野生捕獲。（小紅書圖片）

該內地女網民偶遇馬志威後，笑言激動到睡不著。（小紅書截圖）

型！（小紅書圖片）

該女網民還被馬志威當下展現出的直率、可愛一面所俘虜，「我和他打招呼說『哈嘍，可以和你合照嗎』，他說『可以呀，等我抽完這支煙』，哈哈哈超級可愛好不好！！啊啊啊好激動啊。而且他的普通話很標準，我說『我剛看完你的電視劇，你真人比電視劇還要帥』他說『謝謝你呀！』啊啊啊我要激動的睡不著了，這一次太值得了！！！」

標誌性酒粒。（小紅書圖片）

馬志威靚仔但無偶包。（小紅書圖片）

馬志威身形都好fit！（IG圖片）

相中所見，馬志威當日戴了一頂賊仔帽和眼鏡，身上則簡單一件皮褸陪襯深色洗水牛仔褲，潮得來又夠帥氣，而且與女網民合照時，馬志威更把雙手放在後面，非常紳士。網民紛紛留言：「望落又靚仔喔」、「這樣順眼多了」、「不錯不錯，覺得他拍戲挺好的」、「蔣基俊啊，好型」、「好紳士」，但當中竟有人認錯是森美：「以為森美」、「就咁一看以為係森美」，實在令人哭笑不得。