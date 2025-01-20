羅嘉良重現李奇談拍《難兄難弟》　揭一事令他當年每日開工都好攰

現年62歲的羅嘉良曾效力TVB 17年，拍過多套膾炙人口的經典劇集，所演出的角色深受中、港劇迷歡迎，約滿離開TVB後，羅嘉良轉戰內地，同樣撈得風生水起，擔正多部電視劇，又接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨。除此之外，曾參加TVB新秀歌唱大賽的羅嘉良也沒有放下其歌手身分，多年來keep住唱歌，稍後更於內地舉行巡迴演唱會，日前他接受內地傳媒訪問，除了宣傳個唱外，更談到當年拍攝經典劇《難兄難弟》的趣事。

羅嘉良以往演過不少經典角色，在內地有極高人氣。（微博圖片）

羅嘉良多年來都keep住唱歌。（微博圖片）

今年還將舉行演唱會。（小紅書圖片）

數到觀眾最喜愛的羅嘉良經典角色，《難兄難弟》中的「李奇」（角色參照呂奇）一定名列前茅，尤其他獨特的聲線加上跳脫的演繹，令觀眾印象深刻。羅嘉良最近接受內地傳媒訪問時，重演經典，除了大跳劇集主題曲外，還做出「李奇式」自我介紹，勾起大家集體回憶。

羅嘉良近日為個唱宣傳。（小紅書截圖）

與女主持跳《難兄難弟》主題曲。（小紅書截圖）

依然活力十足。（小紅書截圖）

羅嘉良透露當年要拍「李奇」這個角色的時候，他看了好幾部呂奇的劇集，學習對方的動作，怎樣走路，怎樣站著都要擺pose，還要就是學習呂奇的聲線，因為呂奇的聲線是有一點壓著喉嚨，有自己的風格，然後說話又比較慢，很有感覺的，「於是乎睇咗（呂奇）幾套電視劇之後，咁就去拍架啦！」羅嘉良還大讚《難兄難弟》除了劇本非常好之外，劇組的台前幕後和所有演員，吳鎮宇、宣萱和張可頤大家都合作得太開心，「我哋每日都好攰，因為笑到好攰，每日都笑嘅，哈哈。」

重現「李奇」。（小紅書截圖）

羅嘉良是首屆TVB視帝。（小紅書截圖）

羅嘉良透露當年要拍「李奇」這個角色的時候，他看了好幾部呂奇的劇集去學習和模仿對方。（小紅書截圖）

呂奇。（網上圖片）

羅嘉良笑指當年每日開工都好攰，是因為笑到好攰。（小紅書截圖）

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「李奇」一角當年大受歡迎，當中一句「我擁有中國人傳統嘅特質，貧窮」更成為經典，而羅嘉良也憑這個角色《難兄難弟》奪得首屆《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」，榮膺TVB首位視帝；隨後，羅嘉良再憑《天地豪情》的「卓尚文」及《流金歲月》的「丁善本」兩奪「最佳男主角」，成為3奪視帝第一人，奠定「TVB一哥」地位。

羅嘉良稱當年大家合作得很開心。（網上圖片）

當年「李奇」一角令羅家良大受歡迎。（劇集截圖）

羅嘉良演「李奇」入型入格。（劇集截圖）