萬千星輝2024｜張耀揚霸氣現身笑指無做烏鴉哥好耐：依家係白鴿

《TVB萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（1月19日）在澳門舉行。久未在電視露面的張耀揚和李子雄擔任嘉賓，頒發「飛躍進步男、女藝員」。張耀揚現身一刻，只是簡單自我介紹一句「張耀揚」全場即報以尖叫聲，非常受歡迎。

張耀揚驚喜現身。（陳順禎攝）

張耀揚笑指自己無做「烏鴉哥」好耐。（陳順禎攝）

李子雄和張耀揚台上展示搞笑一臉，李子雄笑言：「好耐無同TVB嘅觀眾Say hi了」，張耀揚則回一句：「我就真係好耐無同人打招呼了」，笑爆全場。李子雄再對張耀揚說：「我覺得你真係好耐好耐神隱了，阿Roy。不如叫返你烏鴉哥啦。」張耀揚笑言：「我無做烏鴉哥好耐架啦！」又指一指自己的頭髮：「依家係白鴿，好和平架！有啲緊張添，真係10幾年無喺螢幕上出現過。」話畢，張耀揚突然「烏鴉」上身，再現「烏鴉」招牌手勢多謝總經理曾志偉邀請他做頒獎嘉賓，型到爆裂。

張耀揚突然「烏鴉」上身。（電視截圖）

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電影截圖）

兩人大放笑彈。（陳順禎攝）

李子雄又問張耀揚知不知道為何找他們頒這個獎，張耀揚笑言：「因為你囉，因為你當年演《英雄本色》入面嗰個大哥成，睇完之後真係似足你，不過我決定咗以後要做得衰過你。」李子雄續言難怪對方頭幾部戲斯斯文文，然後去到《監獄風雲》就「衰到貼地」，還周潤發罵是「食屎狗」，隨即對住張耀揚說：「食屎狗！」。張耀揚即兇對方：「你講咩呀？講多聲！多謝你，多謝你仲記得！」勾起大家集體回憶。