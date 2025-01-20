相思令劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《相思令》陸劇又名(搶來的新娘)，由青枚工作室作為編劇，麥貫之為執導，由Angelababy楊穎、宋威龍領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。Angelababy再以全新古裝劇亮相，更一人分飾兩角，搭擋憑《以家人之名》、《下一站是幸福》走紅，此劇造型被譽為「古裝男神」的宋威龍，期待早日開播！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《相思令》｜電視劇情大綱

君家長女君綺羅（Angelababy 飾）自小便擁有雙重身份，為了分擔父親君承流的家族責任，對外是君家私生子君非凡，對內是君家大小姐君綺羅。二十歲的時候，在她跟隨父親行商時，遭到北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍 飾）搶掠，意圖追捕製作特製武器者害死父親的百工傳人君非凡，並將他帶回北泫，自此，君綺羅踏上了身處異鄉的艱難生活。 在北泫期間，君綺羅遭到他人誣陷，以細作之名遭受凌虐，經歷了一段非人道的折磨後，她終於找到了逃脫的機會，成功回到家中。然而，趁她不在家的日子裏，王爺勾結了她的二妹夫和二妹夫的小妾，竊取了君家家產。君綺羅只能帶著年邁的父親、二娘和兩個妹妹，共同對抗家族風波，重振家業。

連串風波後，隔著家國情仇的君綺羅與玄烈，各自懷着不同目的北上，過程中兩人互相試探，又處處防範對方，後來在針鋒相對中真心相待。雖然最初他們的愛情並不被看好，但是他們無畏文化差異，堅守二人的愛情，從命運的相遇到痛苦的離別，共同經歷生死險境，上演奮勇的愛情故事。在他們的努力下，發展起絲綢貿易，促進了南北地區的繁榮與和平。

《相思令》播出時間｜最新追劇日曆

《相思令》電視劇一共有30集，由騰訊視頻播放，1月20日首播，首更4集，之後每日2集。SVIP搶先看1集。

《相思令》｜演員人物關係圖

待更新。

《相思令》｜演員

Angelababy楊穎 飾 君綺羅、君非凡

焱南城邦百工傳人君非凡，也是君家大女君綺羅，自小擁有雙重身份

相思令官微@Weibo

宋威龍 飾 玄烈

北泫城邦玄部首領，為北泫戰神，他的父親死於一種特製武器，調查發現武器製作者就是君非凡

相思令官微@Weibo

任豪 飾 邵祁民

相思令官微@Weibo

白冰可 飾 玄青蔻