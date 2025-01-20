邵美琪重提孖溫兆倫演出《義不容情》火車經典劇情：我覺得我未死

TVB無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》昨日（19日）假澳門舉行，90年代經典螢幕CP邵美琪（Maggie）和溫兆倫亦有合體現身擔任頒獎嘉賓，他們在後台接受訪問講到友情36年，邵美琪表示：「我覺得（溫兆倫）有變好咗。」溫兆倫則說：「呢啲嘢問我，我覺得佢係一個唔善於表達嘅人，同一個善於表達嘅人去交朋友幾十年仲咁老友。」

邵美琪和溫兆倫昨日（19日）現身《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓。（梁碧玲攝）

邵美琪認為《義不容情》飾演的角色未死

講到二人曾經合作經典電視劇《義不容情》，溫兆倫表示：「佢一入戲就好快，導演叫錫啦！我有借位之王之稱諗晒，避開晒啦！但要喺個嘴唇嗰度拍近鏡嘅鏡頭。」講到二人有否曾經愛上對方，他們異口同聲表示沒有。提到《義不容情》其中一幕「推佢落火車」，邵美琪表示：「我最近睇返我覺得我未死㗎！都見唔到我個死樣。」

邵美琪重提孖溫兆倫演出《義不容情》火車經典劇情。（梁碧玲攝）

邵美琪呢幕真係睇得好震撼。（《義不容情》劇照）

邵美琪孖溫兆倫「玩錫錫」

溫兆倫則表示：「配音組嗰度話佢一飛出火車嘅時候，條電燈柱發出聲音，撼親姐。」邵美琪繼續強調認為在《義不容情》並未死。講到二人現階段會肯合作拍攝親熱戲份，邵美琪堅定地回應：「唔好啦！」溫兆倫笑說：「而家好大年紀啦！」接着二人隨即在傳媒面前做出假裝親嘴的畫面，相當甜蜜！

邵美琪在傳媒面前做出假裝親嘴的畫面，相當甜蜜！（梁碧玲攝）