陳妙瑛爆唔敢回巢拍劇當年每日淨係瞓三個鐘：唔知頂唔頂到

TVB無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》昨日（19日）假澳門舉行，曾經共同演出TVB經典劇集《無頭東宮》的兩大女主角陳妙瑛和向海嵐亦有合體現身擔任頒獎嘉賓，她們接受訪問表示：「好多觀眾都話《無頭東宮》係神劇，我哋好開心。」被問到曾志偉有否開口邀請陳妙瑛回巢拍劇，她表示：「有叫我上一啲節目，但係時間仲未就到，拍劇嗰陣時連續四年我都係得一日休息全日，我每一日都淨係瞓三個鐘頭，我而家都唔知頂唔頂到。」

《無頭東宮》的兩大女主角陳妙瑛和向海嵐昨日現身《萬千星輝頒獎典禮2024》。（梁碧玲攝）

陳妙瑛透露當年拍《無頭東宮》全身受傷

陳妙瑛指當年播完《無頭東宮》便已經約滿，並表示：「嗰陣我就諗住去做生意囉！」向海嵐分享《無頭東宮》班底至今也有群組互相聯絡，當中藝人包括有麥包和張兆輝。被問到《無頭東宮》最印象深刻的一場戲，陳妙瑛表示：「最深刻係搵仔嗰一場，我個仔係好細個，有一日夜晚嘅六點鐘就拍到朝早嘅六點，嗰晚得九度係要淋雨去搵仔，仲要諗住推木頭車係三百幾磅，自此之後我就全身受傷。」

陳妙瑛指當年播完《無頭東宮》便已經約滿。（梁碧玲攝）

向海嵐難忘劇中與陳妙瑛換臉

向海嵐則提起與陳妙瑛換臉的一場戲，並表示：「嗰陣時冇AI冇特技嘅效果。」陳妙瑛則反串向海嵐，並笑言：「點會冇特技啊？我希望觀眾可以上網睇返我哋呢兩場戲。」向海嵐憶述：「工業用嘅吹風機將全個錄影廠嘅塵埃吹晒上嚟我哋嘅塊面，我記得拍完嗰陣時塊面都敏感。」陳妙瑛笑言：「係吹到塊面震晒歪晒，其實點解我做美容係為咗養生同埋美容塊面。」

向海嵐揭與陳妙瑛揭拍《無頭東宮》換臉劇情辛酸。（梁碧玲攝）