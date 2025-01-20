蔡明思@Super Girls三年抱兩　細女面珠好多肉：30分鐘就出咗嚟

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica），2019年嫁台灣老公陳冠廷，誕下大女Sersi；而今日（20日）她再傳來好消息，在個人社交平台宣布順利誕下第二胎，她透露今胎只用了30分鐘，BB便「出來」，過程一點都不辛苦，感謝小天使錫住她，認真Sweet到爆。

Super Girls上一次合體已是2021年新年。（資料圖片）

Jessica的家庭又添新成員，三年抱兩。（IG@jessicatsoi）

Jessica是Super Girls首位人妻，現時已淡出娛樂圈。（IG@jessicatsoi）

Jessica順利誕下第二胎。（Ig@jessicatsoi）

Jessica透露生產過程只是30分鐘左右，而且一點也不辛苦，感謝囡囡生性。（Ig@jessicatsoi）

Jessica在社交平台大晒多張與BB的合照，公布BB中文名叫陳星綝、英文名叫Serene，她更留言表示：「 Welcome home, Serene BB！多謝你健健康康，順順利利咁到媽咪身邊，醫生話第二胎通常好快，估唔到用咗30分鐘就出咗黎，過程一啲都唔辛苦，多謝小天使錫住媽咪。」Jessica又續說，第一胎大囡出世時身型比較瘦，不過今胎妹妹出世，沒料到臉珠多肉，十分可愛，她說：「姐姐Sersi出世時好瘦，所以我以為妹妹都會一樣，點知臉豬登咁多肉肉，見到佢時都忍唔住讚咗佢一下好可愛。」

Jessica老公陳冠廷剪臍帶。（Ig@jessicatsoi）

Jessica話細女面珠好多肉。（Ig@jessicatsoi）

三年抱兩的Jessica更祝願囡囡要彼此相愛，她溫馨地說：「玥綝，星綝，星星月亮永遠相伴在旁，這是我給你們彼此最好的禮物，要一生一世都相親相愛呀！」