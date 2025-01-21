內地網紅犬被捆綁嘴巴直播沖涼慘死　陳喬恩嬲爆：一場謀殺案

內地一名網紅訓狗師潘宏近日開直播為其網紅愛犬「艾特」洗澡，過程中其將愛犬的嘴巴用膠帶繩索捆綁住，最後令到「艾特」不幸死亡，引發眾多網民撻伐這名訓狗師對待動物太過粗暴，連圈中愛狗人士陳喬恩亦看不下去，直接站出來指「看到了一場謀殺案」引來廣大關注。

網紅「艾特」洗澡過程中死亡。（微博圖片）

在潘宏替「艾特」的直播過程中可見，牠的嘴巴被膠帶繩索捆綁住，似乎令到牠不舒服，在地上掙扎想逃跑時，有人就用腳想踢牠，但牠最終被按住躺在洗澡盤中洗澡，過程中牠一雙眼睛流露出無神狀態，而且露出奄奄一息的感覺，最終就傳來牠不幸死亡的消息。

「艾特」嘴巴被膠帶繩索捆綁住。（微博圖片）

而廣大網民得知後都紛紛對潘宏起質疑，認為他是在虐待動物，對待狗隻太過粗暴。連陳喬恩都看不下去在微博發文表示：「看到了一場謀殺案，親眼看到一個生命為了熱度死在眼前，那種震撼和憤怒，令我整個徹夜的悲傷，人能有多麼的虛偽和惡，好氣，我希望虐待動物的惡人，都能死得被他們虐待的動物，還要悽慘一千萬倍，安息，小狗。」

陳喬恩發文怒罵。（陳喬恩微博圖片）

另外，潘宏事後亦發文表示自己沒有利用「艾特」洗澡蹭流量，只是單純想讓大家看牠洗澡而已。至於綁着牠嘴巴是因為牠曾咬過他人，為了安全起見而綁的。但網民絕不接受，認為為何不用狗隻專用的狗嘴套，非要捆綁呢？替「艾特」感到可憐。

「艾特」在網上非常之受歡迎。（微博圖片）