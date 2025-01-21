葉蘊儀千字文控訴被屈性慾強　台灣前記者麥若愚承認胡說八道

52歲的葉蘊儀，在22歲事業高峰，跟富商陳柏浩結婚，育有一子一女，可惜婚姻並不美滿，二人在2000年離婚，而且為了贍養費問題對簿公堂，再見不是朋友。近日前台灣記者麥若愚，在節目爆料指葉蘊儀前夫有外遇，老爺奶奶給了她沒寫銀碼支票作為「封口費」，又指她離婚後做地產代理。但原來麥若愚全是胡說八道，根本不認識葉蘊儀，近日葉蘊儀在IG發文，逐點反擊麥若愚，並表示會提告。

52歲的葉蘊儀仲係好靚女，完全唔識老。（IG圖片）

葉蘊儀大鬧麥若愚胡說八道。（IG圖片）

葉蘊儀IG千字文提到前夫並不是富商，「他不是豪門子弟，也不是什麼玩具大王，他們家只是鍋碗出口的小小貿易商。我當初拍戲出唱片的收入比他還多，而且重點是：我一毛的禮金都沒有拿過。」至於性慾強的指控，葉蘊儀反駁「他當時為了爭奪孩子的撫養權所作的藉口，他中間不只有小三，連小四、小五都有。那是誰性慾強？」至於從事地產代理更是天方夜譚，「從來沒有做保險及房產代理，我這二十五年都是靠以前的積蓄，還有美術教育工作。」葉蘊儀強調並不認識麥若愚，並呼籲「不要看三四手的捏造資料與不實消息」。麥若愚最終承認所講有關於葉蘊儀的內容，全是在網上睇到轉述，未有求證，並急忙向葉蘊儀道歉。

葉蘊儀逐點反擊。（IG圖片）

葉蘊儀指前夫未有支付贍養費。（IG圖片）

台灣前記者麥若愚，承認只是根據網上資料轉述，並未有求證。（FB圖片）

葉蘊儀於80年代出道，她因為年輕時清純甜美，是當代的玉女明星。（葉蘊儀IG圖片）

葉蘊儀戴上太陽眼鏡加藍色低胸吊帶裙，好性感。(IG@gloriayipwanyee)

真係Fit！（資料圖片）