「國寶巨星」驚現林明禎新歌MV挑戰女神地位　擁9間大屋身家豐厚

現年34歲的「大馬女神」林明禎樣貌甜美、身材出眾，近年來港發展撈得風山水起，成為不少廣告商及電影的寵兒，密密吸金！早前林明禎與馬來西亞歌手培永推出新年歌《愛呀恭喜你》，她在MV中又單眼又扭腰，還有海棠春睡，獲網民大讚「索到癲」！不過原來除了林明禎之外，還有另一位來自「大馬女神」有份參演MV，更被譽為「國寶巨星」！

「大馬女神」林明禎樣貌甜美、身材出眾。（IG@minchen333）

密密吸金！（IG@minchen333）

MV造型。（IG@minchen333）

MV造型。（IG@minchen333）

參與MV拍攝。（YouTube影片截圖）

參與MV拍攝。（YouTube影片截圖）

片中所見，MV其中一個情景參考經典電影《鐵達尼號》（Titanic），林明禎半躺在梳化上，姿勢撩人，但鏡頭一轉，半躺在梳化上的就變了朱咪咪！咪咪姐在MV中大展歌喉，又同成班Dancers一起跳舞，活力十足，寶刀未老！現年70歲的朱咪咪同樣來自馬來西亞，當年來港發展，憑着出色的唱功及獨特的台風，成為70年代的粵語小調歌后，其後她加入TVB開始做演員，為觀眾送上不少歡樂，更有「御用阿媽」之稱。

海棠春睡。（YouTube影片截圖）

海棠春睡。（YouTube影片截圖）

朱咪咪驚喜現身！（YouTube影片截圖）

朱咪咪驚喜現身！（YouTube影片截圖）

大展歌喉！（YouTube影片截圖）

大展歌喉！（YouTube影片截圖）

搞笑！（YouTube影片截圖）

跳舞。（YouTube影片截圖）

活力十足。（YouTube影片截圖）

活力十足。（YouTube影片截圖）

寶刀未老。（YouTube影片截圖）

寶刀未老。（YouTube影片截圖）

近年朱咪咪長居新加坡，與兩個兒子及新抱一起生活享清福，但就因身形明顯清減了不少，更驚現「樹根頸」而引起外界關注。不過朱咪咪就曾為暴瘦現「樹根頸」解畫，她在接受訪問時透露因工作關係周圍飛，瘦了10幾磅，但強調精神同精力都好好，加上因夜晚戒澱粉質，又自爆體重保持在110多磅，並指「樹根頸」只是影相角度問題。而朱咪咪早已名成利就身家豐厚，有傳她在新加坡、馬來西亞及香港合共有八、九套物業，身家數千萬，她曾在短片中曝光新加坡兩層半大屋，客廳內擺放了一個玻璃櫃，整個櫃都擺滿了金器，非常奢華！

朱咪咪。（資料圖片）

《陀槍師姐2021》中，除了滕麗名是原班人馬之一，飾演二妹姐的朱咪咪，及在《陀槍師姐IV》飾演謄麗名女兒莎莎的黃美棋也有份在《陀槍師姐2021》演出。（IG@meikiw）

朱咪咪於《唐伯虎點秋香》中再與星爺合作。（影片截圖）

朱咪咪一家人。（微博@朱咪咪）

朱咪咪明顯消瘦了不少。（影片截圖）

去年11月朱咪咪在加拿大多倫多登台，前亞視小生杜挺豪上載了朱咪咪演出的片段，可見朱咪咪再瘦出新高度，更驚現纖腰！（影片截圖）

好瘦。（小紅書圖片）

朱咪咪家中一角。（Facebook圖片）

朱咪咪經常四出登台。

朱咪咪是多才多藝的三棲藝人。