姚焯菲學霸級成績畢業專注幕前　進軍內地濃妝造型驚變「阿梅」？

現年18歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）去年12月中在新西蘭畢業返港，並透露將會留港近9個月，不但以「熊家親戚」的身份加入TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，又積極參與音樂演出，早前她就以飛行嘉賓的身份到長沙錄製內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》，雖然節目未正式播出，但節目主持之一方力申日前就在微博曬出合照，公開姚焯菲的造型！

姚焯菲（Chantel）。（IG@chantelyiu）

青春！（IG@chantelyiu）

青春！（IG@chantelyiu）

姚焯菲已加入《愛．回家之開心速遞》劇組，與熊家開工。（IG@cheungstanley）

姚焯菲成功同周嘉洛合作。（IG@cheungstanley）

姚焯菲企C位，傍實劉丹。（IG@cheungstanley）

相中所見，姚焯菲一改青春少女形象，身穿紅色連身裙襯白色恤衫的她濃妝艷抹，更化上紅唇，整個造型與過往相比成熟不少，網民紛紛留言指妝容太重手：「這麼濃的妝都認不出了」、「化妝師扣錢」、「怎麼妝這麼濃」，更笑指她似《少林足球》「阿梅」上身。不過亦有網民認為姚焯菲嘗試不同造型，更有新鮮感！

濃妝造型曝光。（微博@Alex方力申）

網民笑指似《少林足球》「阿梅」上身。（影片截圖）

另一個造型。（影片截圖）

純情好多。（影片截圖）

可愛。（影片截圖）

一向甜美可人的姚焯菲，去年10月曾被網民捕獲，但身形明顯比以往脹兩個碼，塊面圓碌碌，不過其後她就成功修身，網上更流傳她的水着照，可見素顏出鏡的她甜美靚女，身形相當Fit！而姚焯菲更以「Academic High Distinction」榮譽在奧克蘭拔萃女子學校畢業，十分叻女，據知每科成績需要平均達到90-100%才能得到「Academic High Distinction」，所以她都感到很驚喜，又感謝父母的栽培，亦為自己感驕傲：「好proud of自己可以完成呢個階段的學業，讀書真係好唔容易，考試更加唔容易，過到呢一關我都好戥自己開心。」姚焯菲又自爆希望到美國升讀大學，但就表示如果香港三大大學給予Offer，自己也會考慮留港升學。

Chantel姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數，火速爆紅。（IG@chantelyiu）

學霸！（IG@chantelyiu）

甜美。（IG截圖）

Chantel在新西蘭求學，10月時被野生捕獲。（小紅書截圖）

網上流傳姚焯菲的照片。（網上圖片）

素顏。（IG@chantelyiu）

姚焯菲水着look首次曝光。（小紅書圖片）

姚焯菲水着look首次曝光。（小紅書圖片）