何猷君出席公司年會頒獎抽獎氣氛熱烈 5米超長大利是誠意十足
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）近年積極發展電競事業，他所持有的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月在美國掛牌上市，他不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更成為亞洲最年輕的納斯達克（NASDAQ）上市公司創始人，有指身家一夜暴漲5億！而去年10月星競威武集團更收購了一間短視頻運營及人才孵化公司，日前該公司舉行年會，何猷君亦有出席，除了頒獎之外，他還與員工一起玩遊戲，又準備了豐富的獎品！
相中所見，何猷君以大老闆身份出席公司年會，首先上台發表開幕演講，之後就為優秀員工頒獎，又一起玩遊戲、抽獎，表現超Nice零架子！而年會的獎品亦非常豐富，除了iPhone、耳機、網紅相機等等之外，還有目測約5米的超長大利是！
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身為賭王之子的何猷君可謂是贏在起跑線，被譽為數學天才的他畢業於美國麻省理工學院（MIT），以3年時間完成4年的本科課程，其後更獲MIT金融碩士取錄，因而被封為MIT史上最年輕金融碩士。不過何猷君未有入讀，而是選擇退學創業，雖然家人並不支持，亦未有投資，媽媽梁安琪更是反對，但何猷君就同媽媽打賭，在28歲前創立一間上市公司。而何猷君多年來靠自己努力，在29歲這一年成為了亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人，去年何猷君更獲福布斯中國肯定，登上雜誌封面，相當犀利！