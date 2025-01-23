何猷君出席公司年會頒獎抽獎氣氛熱烈　5米超長大利是誠意十足

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）近年積極發展電競事業，他所持有的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月在美國掛牌上市，他不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更成為亞洲最年輕的納斯達克（NASDAQ）上市公司創始人，有指身家一夜暴漲5億！而去年10月星競威武集團更收購了一間短視頻運營及人才孵化公司，日前該公司舉行年會，何猷君亦有出席，除了頒獎之外，他還與員工一起玩遊戲，又準備了豐富的獎品！

何猷君與老婆奚夢瑤及家姐何超蓮出席活動。（視覺中國）

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

成為中國電競第一股！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

何猷君在NASDAQ的大電視前留影，牆上登著他與家人的合照，他指賭王以往常常出現在電視上，但應該未試過出現在NASDAQ的電視，他希望自己可以令父親感到自豪。（IG@momomarioho）

何猷君出席公司年會。（小紅書圖片）

相中所見，何猷君以大老闆身份出席公司年會，首先上台發表開幕演講，之後就為優秀員工頒獎，又一起玩遊戲、抽獎，表現超Nice零架子！而年會的獎品亦非常豐富，除了iPhone、耳機、網紅相機等等之外，還有目測約5米的超長大利是！

演講。（小紅書圖片）

認真。（小紅書圖片）

鼓掌。（小紅書圖片）

頒獎。（小紅書圖片）

一起玩遊戲。（小紅書圖片）

一起玩遊戲。（小紅書圖片）

獎品豐富！（小紅書圖片）

目測約5米的超長大利是！（小紅書圖片）

+ 5

身為賭王之子的何猷君可謂是贏在起跑線，被譽為數學天才的他畢業於美國麻省理工學院（MIT），以3年時間完成4年的本科課程，其後更獲MIT金融碩士取錄，因而被封為MIT史上最年輕金融碩士。不過何猷君未有入讀，而是選擇退學創業，雖然家人並不支持，亦未有投資，媽媽梁安琪更是反對，但何猷君就同媽媽打賭，在28歲前創立一間上市公司。而何猷君多年來靠自己努力，在29歲這一年成為了亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人，去年何猷君更獲福布斯中國肯定，登上雜誌封面，相當犀利！

何猷君當年同時獲英國牛津大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後他選擇入讀MIT，更在3年內完成4年的課程。（IG@momomarioho）

何猷君決定向媽媽證明自己的實力。（微博@何猷君MarioHo）

年輕有為！（小紅書圖片）

政協會員！（微博@何猷君MarioHo）

登上雜誌封面。（微博@何猷君MarioHo）

犀利！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君獲太太奚夢瑤送上生日驚喜。（IG@mingxi11）

何猷君與太太一人抱一個小朋友，仲同媽媽梁安琪和妹妹超欣一齊影合照。（IG@mingxi11）

HAPPY BIRTHDAY to Mario！（IG@mingxi11）