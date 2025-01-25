專訪｜姜文杰自爆耳仔聽力有問題唔敢講：打咗四支止暈針喺個耳膜

姜文杰最近接受《香港01》 專訪回顧工作生涯點滴，他分享去年獲得政府資助執導首部作品《太白》 ，在是次計劃當中邀請了太太李泳淇和爸爸秦沛、以及妹妹姜麗文演出。被問到籌備遇到的困難，他直言：「當然啦！資金係政府資助，我哋揸住20幾萬。好開心太白海鮮舫呢排都有新聞講話會翻新，我哋拍嗰陣未講到話會翻新，嗰陣放咗喺度隻船都幾破爛，好開心嗰陣時借咗太白俾我哋拍，跟住又要買保險。」

姜文杰最近接受《香港01》 專訪回顧工作生涯點滴。（葉志明攝）

姜文杰唔夠膽指點父親秦沛做戲

姜文杰續指最大的困難是與家人合作，並表示：「我想佢哋演嘅嘢又唔夠膽同佢哋講，所以對我嚟講係失敗㗎！」講到是否不敢直接與爸爸秦沛說出心底想法，他表示：「佢始終係一位咁多年係超級有年資嘅演員，我會俾佢個氣勢嚇親，時間又好緊迫，拍咗好少日子。」

秦沛與姜文杰姜麗文。（lesleychianglove@Instagram）

姜文杰被問姜麗文離巢TVB看法

被問到妹妹姜麗文是否曾經有詢問過有關離巢TVB的看法，姜文杰表示：「其實我同妹妹當時做組合嘅時候都冇公司，靠自己兩個人嘅努力去做，入得一間公司做嘢要面對嘅責任都唔同，我就慢慢靠自己喺呢一行嗰度行。我妹妹啱啱入去我自己都好緊張，佢之後入到去又遇到《愛·回家》演「Liza」咁好嘅角色，又攞咗啲獎項，事業第二波嘅肯定，我覺得佢嗰段時間做得非常之啱。去到要離巢呢一樣嘢，佢始終咁大個人，佢有好多個原因或者堅持嘅嘢，呢方面我作為哥哥唔會比任何意見，我覺得佢應該自己識得諗，我好希望佢人生咁短，有幾多個10年？每一個人都要向前先會更加精彩，所以我都祝福佢人生會更加精彩。」

姜文杰尊重姜麗文工作發展去向。（葉志明攝）

講到妹妹是否有向他透露日後發展的方向，他回應：「無論係邊方面嘅發展我都會支持，就算佢同我講話唔想再做要去生小朋友，我都會好支持佢。如果佢話去荷里活發展我都好支持佢，就算佢話畀我聽佢要去掘泥或者讀書，我都會支持佢，最想佢開心。」

姜麗文擁有極佳的觀眾緣。（葉志明攝）

當年孖姜麗文拎20萬製作專輯

提到當年與妹妹姜麗文組成樂壇組合，他憶述：「嗰陣我拎咗20萬，淨係用咗專輯都用咗10幾萬。行到去最後其實使錢多過賺錢，出一場校園騷都有幾千蚊，好難先賺返10幾萬，好多人講返我哋喺香港第一隊冇人公司獨立嘅組合去派碟，去上台攞獎都係好小事。好感動嘅係去到某個頒獎典禮嘅前哨戰，啲歌手揀新人王都揀我哋，所以錢我哋唔會計較，攞返嚟嘅回憶或者當時發生嘅事，我諗返當時最美好嘅回憶都係嗰段時間。」

姜文杰當年與妹妹姜麗文成為樂壇組合。（IG ＠benji.c）

承認曾逃避係秦沛寶貝仔

至於身為「星二代」作為秦沛的兒子是否很大壓力，他直言：「其實我一路都避呢樣嘢，入咗行五年其實好多人都唔知，直到當年我喺勁歌金曲攞最受歡迎組合獎嗰一晚，我唔知佢哋（TVB）請咗爸爸坐喺觀眾席，點知個鏡頭一影就影咗爸爸坐咗喺下面觀眾席，都係RubberBand同我講我先知，嗰日之後全行就知道佢係我爸爸，有香港嘅工作其實好少會遇到我爸爸，我之前拒絕咗好多。」他續指回望當初的決定有點後悔，並表示：「我失去咗好多同爸爸嘅回憶，我做咗演員之後我就同爸爸好多時候喺內地合作，壓力係有嘅，始終佢喺片場都係Paul哥。我哋好少會玩埋一齊，始終大家都有大家嘅工作。」

對於「秦沛之子」星二代的身份，原來姜文杰曾感到介意。（IG ＠benji.c）

指樂小姐曾透露姜文杰係當年嘅爆騷王

講到初入行的時候擔任主持是否收入不太穩定，他澄清：「其實我入行做主持嘅時候收入都仲高過之後嘅好多年，做主持嘅時候其實好穩定，樂小姐講過其實我係當年嘅爆騷王，我嗰陣時有30幾個騷一個月，收入都幾穩定，反而做咗演員同埋創作公司，其實收入唔穩定。」他透露較早前耳朵出現不適的情況，並表示：「嗰陣我演出《心靈師》，又做動畫嘅嘢，同時間做好多嘅嘢就有好多嘅壓力。」

姜文杰分享樂小姐曾經透露他的工作產量。（葉志明攝）

姜文杰自爆耳仔聽力有問題唔敢講

提到當時耳仔不適的期間，姜文杰憶述：「嗰陣時我無端端有感冒，揸緊車嘅期間耳仔就感覺到唔舒服，一個鐘頭後就發覺我自己嘅聽力越嚟越少，去到十二點幾一點瞓覺嘅時候，跟住我就去咗廁所個馬桶想嘔，維持到五點鐘頂唔順要call白車，上咗白車之後去到醫院就畀咗支止暈針我，其實我好驚打針，我打咗四支止暈針喺個耳膜嗰度，又驚又痛，之後又做咗耳仔嘅針灸，我而家耳仔仲會發出少少好高頻嘅聲，但係我都會聽到講嘢，都令我了解到失聰人士嘅難處，出街架車響安我都唔知架車喺邊，其實屋企跌咗嘢我都唔知喺邊，之後我都上網開解咗好多人，社會好多好後生嘅人都有呢個問題，佢哋問我嘅時候我都盡量比好多意見去教佢哋。」姜文杰續指自己當時不敢對外宣布「聽唔到嘢」，並表示：「咁樣會影響工作。我同人講話好返，其實係未好返。」他分享現階段可以游水，以及照常日常活動。