《愛回家》男神與近百粉絲開生日派對　獲緋聞女友送蛋糕：她很好

張景淳憑無綫王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演龔燁一角，成功入屋，他與「長腳蟹」呂慧儀組成「龔水CP」，深受觀眾歡迎。除了演藝事業外，張景淳近年還踩入飲食界，聯同好兄弟羅天宇和李興華投資近7位數字，在深圳賣港式地道小食雞蛋仔；去年初又投資大型健身室，一嚐做老闆的滋味。

張景淳與近百粉絲舉行生日會。（大會提供）

羅天宇近日在澳門工作，而李興華則長居深圳光明，當天二人都花了4小時車程來回港澳 或深港，就是為了給好兄弟景淳帶來驚喜。（大會提供）

23日是張景淳的44歲生日，一班粉絲非常有心，日前舉行生日派對為偶像提早慶生，兩位好兄弟好兄弟羅天宇和李興華也有出席。原來今次是張景淳入行以來首個生日會，活動上，壽星仔與來自近百粉絲們打成一片，除了砌蛋糕、寫揮春、影合照外，張景淳還唱出《我的親愛》和《我這樣愛你》向粉絲憑歌寄意，大家玩得非常盡慶。

來自內地、澳門、新加坡及馬來西亞的粉絲到場支持，粉絲為景淳準備的蛋糕是充滿了鈔票的裝飾，祝願他一路發財，景淳表示同意，並希望自己能快點賺多些錢，早日脫離「窮L」的生活。（大會提供）

景淳亦在生日會上跟粉絲玩默契答題遊戲，被要求在「靚仔但單身」，以及「有錢但禿 頭」二選一，景淳表示單身沒有問題，因為有大家，被說咀很甜！（大會提供）

粉絲們亦將自己的祝福剪成影片，及寫在生日簿上送給景淳，表示他們會與景淳一起行落去。張景淳看完影片及生日簿後大為感動，指自己其實很怕身邊的人離去，但粉絲多年來的支持，令他感受到後援的力量，覺得很有安全感，因此很希望在他的演藝路上，大家都可以陪伴著他到最後。

景淳親手寫揮春。（大會提供）

景淳笑指自己寫得像符咒，可以拿來辟邪，新年絕 對歲歲平安！（大會提供）

談到日前《愛‧回家之開心速遞》劇組在11廠都幫他慶祝了農曆生日，而且還要同劉丹同一日農曆生日，丹爺有沒有對你特別照顧或者叮囑？張景淳說：「我們11廠的傳統都是慶祝新曆生日，唯獨是丹爺會慶祝農曆生日。剛好我跟丹爺是同一天農曆生日，12月18日，所以常常黐著丹爺，我就有機會一起慶生。」

粉絲將自己的祝福剪成影片，及寫在生日簿上送給景淳。（大會提供）

景淳看完影片及生日簿後大為感動。（大會提供）

張景淳續言：「我記得那天我們回到廠的時候，他們還有其他的場口拍攝中，我們熊家就一起去Café坐、等，那我看見丹爺上來的時候，因為通常在11廠慶祝生日，都是阿蟹負責買蛋糕，她真的用自己錢去買的，她很好，當我看見丹爺上來時，我知道他跟我同一天生日，蟹在旁邊，我就在丹爺耳邊說︰『生日快樂！但你千萬不要說，因為我覺得蟹是忘記了。那看她到時候到廠時是否記得。』丹爺則以哈哈哈回應，再接下來一起吃東西，接著再回廠。誰知丹爺卻跟其他人說，如素素那些，說景淳說不知道記不記得他生日！變了最後大家都知道了。最後蟹當然是有準備，亦覺得很開心有過生日，還要那天是Chantel（姚焯菲）有在熊家有場口拍攝，她跟我們第一次在11廠過生日，我覺得很特別很開心。」

雖然景淳聲沙沙，但仍然在聚會上獻唱多首歌曲。（大會提供）

大家好盡興。（大會提供）

至於正日生日如何度過？張景淳指目前我知道是《愛‧回家之開心速遞》宣傳，這對他來說是很開心的Blessing，「自從加入開心速遞之後，我願望就是每一年的生日都可以在工作中渡過，因為工作對我來說是最大的Blessing，很開心。」

在拍照及簽名環節，景淳笑說由於自己感冒，要大家離他遠一點。不過粉絲們又豈會聽 話，依舊對景淳伸出「魔爪」，跟他握手及抱抱，一點都不害怕被傳染。（大會提供）

粉絲好有心。（大會提供）

張景淳又非常感激粉絲們這天為他慶生，但同時為自己失準抱歉，「多謝他們，這天的狀態不是太好，因為前幾天拍攝外景時冷倒，有點感冒，前一天還有發燒，都擔心這天的狀態，幸好還可以開聲，唱了幾首歌可能有一點點失準，但他們都很包容，很體諒我，他們都很疼我，令到我覺得真是一個很warm的生日，所以很多謝他們。」

張景淳日前獲劇組為他及丹爺慶生。（IG圖片）