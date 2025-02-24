專訪｜黃奕斌由乖乖牌變成壞男孩　親力親為搞新歌：放膽去做自己

25歲歌手黃奕斌（Hugo）於2021年參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》而入行，雖然於比賽中只晉身最後九強，但憑著個人的努力成功出道。2024年4月推出首支個人單曲《currenT》，反應不錯，之後於年底再推出第二支個人單曲《LIT》，但就一改之前的「王子」形象，變成「壞男孩」Hip Hop風。



黃奕斌一改之前的「王子」形象，變成「壞男孩」Hip Hop風。(梁碧玲 攝)

剖白由「乖乖牌」轉變的心路歷程

黃奕斌接受《香港01》專訪表示今次新歌的曲風是Hip Hop風並且是自己選擇的，自己亦很喜歡Hip Hop風：「之前同公司同經理人講咗好耐，我希望係以呢種曲風去展示我自己。」因為大家對他的既定印象就是唱一些抒情的慢歌，即使快歌也是舞曲，很少把他與Hip Hop聯想在一起，但其實他表示自己是聽著Hip Hop長大的：「因為呢個曲風老實講係我由細聽到大，即係可能大家對我理解都係唱慢歌，抒情、柔和啲嘅。但係事實上我由細聽到大係Hip Hop同R&B呢一類曲風。」

黃奕斌表示今次新歌的曲風是Hip Hop風並且是自己選擇的。(梁碧玲 攝)

自己參與新歌及給意見

黃奕斌今次新歌由內容到造型上，自己都有份參與，怎至到MV的拍攝自己都有給予不少的意見：「首先呢個歌本身係我想揀嘅，所以我希望所有嘢我都要畀出啲意見。」至於MV的拍攝他被問到有否參考什麼而得出來的時候，他就表示「有睇過少少張藝興」：「咁佢係有啲似Mix & Match中國風嘅元素」而他自己再加上一點Hip Hop的東西下去，繼續產生化學作用而得出來的畫面。

黃奕斌今次新歌由內容到造型上，自己都有份參與，怎至到MV的拍攝自己都有給予不少的意見。(梁碧玲 攝)

眾所周知，其實黃奕斌一向都很喜歡看韓國偶像的歌曲，他大方承認自己會參考裡面有什麼可取之處：「因為K-Pop上面，其實個MV入面有好多適合大家去學習嘅元素，即係無論係啲鏡頭嘅機位，定係啲Concept上面嘅嘢都係好多可以參考。」為了自己的新歌，黃奕斌都可謂親力親為，他指自己今次的參與度有50%，他更希望之後有更多的參與機會，為此他解釋自己要參與其中的原因：「因為其實中間好多嘢咁樣表達出嚟嘅時候，會更加貼合到我哋自己本身嘅諗法，同埋都更加容易打動到聽眾。」

為了自己的新歌，黃奕斌都可謂親力親為，他指自己今次的參與度有50%。(梁碧玲 攝)

為什麼會突然這麼大轉變？

在大家眼中，可能覺得黃奕斌有著很大的轉變，因為他一直給人「斯文靚仔」的形象，但突然的轉變讓不少人都覺得奇怪他是否受了刺激。黃奕斌亦明白這個轉變在大家眼中是突然的轉變，但他就不認同兼表示自己的內心其實一直都是這樣：「我個性格本身不嬲都係咁樣，跟住所以突然間會變到大家好似Hip Hop，或者有啲可能咁樣（Hip Hop）啲裝扮。」

黃奕斌亦明白這個轉變在大家眼中是突然的轉變，但他就不認同兼表示自己的內心其實一直都是這樣。(梁碧玲 攝)

訪問當日，黃奕斌頸上多了一個新紋身，亦多了一個唇環及眉環，雖然一開始的確會讓人有點不習慣，相信離不開這些都給人是壞男孩的第一印象。但其實他只是想表達「你想做乜嘢就放膽去做，去嘗試」。談到為什麼今時今日才作出新嘗試時，他則認為舊形象不能代表自己：「我覺得佢代表唔到我自己！咁嗰樣嘢換句説話嚟講就係好難打動人，但係當我做返我自己，可能更加真實嘅自己嘅時候，我相信大家都更加容易會畀我感染得到，所以先會好似突然間轉咗第二個形象。」

黃奕斌頸上多了一個新紋身，亦多了一個唇環及眉環。(梁碧玲 攝)

《聲夢傳奇》中最後一位推單曲

對於是最後一位推出個人單曲，他無疑覺得在時間上是「的確係遲」，但在其他方面，就覺得「有心唔怕遲」：「點解咁遲出歌，因為其實好多嘢都係我自己選擇，譬如啱啱比完賽，我選擇咗自己返去讀書，咁好自然地冇辦法宣傳歌，所以就唔會喺嗰段時間出歌。即係導致到最後一個出歌，咁我覺得呢樣嘢對我嚟講，影響不大！」

黃奕斌是《聲夢傳奇》中是最後一位推出個人單曲。(梁碧玲 攝)

談到因為要回去繼續升學，因而錯失出歌的機會，黃奕斌表示「唔後悔」，因為回去讀書這兩年當中的經歷，他都感到寶貴。當時他於中央戲劇學院就讀表演一科，對於他畢業後加入演藝圈的確有不少的得著，他指：「因為對於我依家喺舞台上面表演，定係可能係一啲關於做戲嘅部分，甚至係對我做人方面都有好大影響。因為當你去揣摩一個角色嘅時候，調返轉頭個角色會帶到好多思想上面或者係啲行為上面對你嘅影響。」

黃奕斌「唔後悔」回去繼續升學，而錯失出歌的機會。(梁碧玲 攝)

另外黃奕斌於新歌中既要唱歌，又要rap及跳舞，被問到會否很高難度時，他覺得「跳舞同埋rap同時進行嘅時候係難」：「因為你知rap佢係好密㗎嘛啲字，你跳舞時候係會用到好多氣㗎啦，咁兩樣嘢喺埋一齊就會（難）。」對黃奕斌來說亦是一個考驗，把跳舞及rap放在一起，最費的是體能。

黃奕斌於新歌中既要唱歌，又要rap及跳舞。(梁碧玲 攝)

而黃奕斌改善這個問題的方法就是去多訓練，他會用跑步去改善自己體能不足的情況。他憶述之前在《亞洲超星團》時，導師Rain曾教導他們：「佢會有個練習係喺跑步嘅時候，一邊跑步一邊去唱歌去練自己嘅氣。咁我覺得呢個係好好方式，因為佢可以模擬得到，你喺舞台上面嗰種不斷去跳舞之餘，中間你仲要不停唱歌嗰種狀態。」他在Rain老師身上學到不少的技巧去繼續做好自己。

黃奕斌會用跑步去改善自己體能不足的情況。(梁碧玲 攝)

誰才是黃奕斌的啟蒙老師

黃奕斌被問到誰是啟蒙老師時，他二話不說指是「我嘅大學老師」。因為當他還在尋找「自己」時，他老師是第一個站出來跟他說：「佢係第一個話畀我知，去放膽去做自己，所以我而家你會見到我兩首歌裏面都有透露畀大家嘅訊息就係『Be Yourself』去做你自己。」

黃奕斌被問到誰是啟蒙老師時，他二話不說指是「我嘅大學老師」。(梁碧玲 攝)

但黃奕斌透露其實這位老師一開始是不看好他的，因為覺得他很內向，很難成為一個藝人：「做一個Artist嚟講，你唔可以太怕醜，你唔可以去驚去表達自己嘅諗法自己嘅感受。」當黃奕斌得知後，他馬上去改善，令自己更敢於表達自己感受。而這位老師見到他的轉變後，亦送上不少的鼓勵，令到黃奕斌感到非常親切，「甚至乎有時候我覺得我同佢關係，會超越我同我自己屋企人嘅關係」。

黃奕斌透露其實這位老師一開始是不看好他的，因為覺得他很內向，很難成為一個藝人。(梁碧玲 攝)

入行雖然短短數年，有否遇過低潮？

黃奕斌覺得「都有嘅」，而這個低潮是在工作方面：「工作壓力大嘅時候或者係點，咁即係調返轉頭畀屋企人壓力嘅時候，嗰一刻係你覺得有少少，算係自己人生中嘅一個低潮階段，因為你唔想睇到你屋企人，唔開心或者係難過。」雖然有低潮，但黃奕斌指與家人很團結，所以大家一起撐過了。

雖然有低潮，但黃奕斌指與家人很團結，所以大家一起撐過。(梁碧玲 攝)

至於一出道時，工作量一定少，當時有沒有覺得家人有壓力給他，他表示家人「冇畀壓力佢」。但他回想如果家人不給壓力他時，而家人自己則在「捱」時，自己就自然給自己壓力：「希望會快啲有更加多嘢做，咁但係一開始其實我低潮嗰部分係好快好順利，因為我不嬲都係一個遇到問題嘅時候，我會第一時間諗點樣去解決，有咩辦法。咁所以其實好快就到過咗嗰個所謂低潮嘅時期，轉化為動力去尋找更加多機會去化解而家呢個情況。」至於這個低潮期經歷了多久時，他坦言這個時期大概半個月，而他被問到怎樣過渡這個時期，他指自己會在社交平台分享不同的影片，又或者去兼職。黃奕斌去做兼職，他表示並不是因為「冇job」而去做，「有好大部分係興趣」。雖然家庭沒有壓力，但他仍然在找不同的方法去「幫補屋企人」：「我需要自己去揾多啲唔同嘅方式去幫補屋企人。」

一出道時，工作量一定少，當時有沒有覺得家人有壓力給他，他表示家人「冇畀壓力佢」。(梁碧玲 攝)

黃奕斌最近因為外形上有轉變，被問到家人有何意見時，他說當初其實媽媽有點不理解，更問他：「點解突然間咁曳啊？」但他解釋完自己為什麼會這麼大的轉變後，家人慢慢理解。黃奕斌提到自己與媽媽像朋友般相處，所以不避諱說：「其實我就係想做自己，想話佢聽，可以勇敢地做自己。」他最後表示父母已經慢慢接受。

黃奕斌話當初其實媽媽有點不理解，最後父母已經慢慢接受。（胡凱欣 攝）

被問到對自己有沒有底線時，他認為「唔好破壞自己形象」就可以：「我覺得呢個係個底線，我可以係做啲壞男孩，但我唔可以係衰嘅。我只不過係bad boy，但係我嘅底線可能就係，唔會破壞自己形象。I mean 我可以扮醜，我唔認為呢個係破壞形象，但我唔可以做衰人。」

黃奕斌嘅可愛路線好似行錯咗，佢好似都係行壯男好啲。（陳順禎 攝）

Credit：Chef's Stage Kitchen

