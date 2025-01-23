前TVB長腿女神懷孕著旗袍仍婀娜多姿：找找懷舊的感覺

模特兒出身，拍攝《3日2夜》、《港產旅行團》等被捧為長腰女神的Jumbo曾淑雅，在2023年7月無預警宣布結婚兼雙喜臨門，產後宣布離巢TVB後今年元旦再公開懷有第二胎好消息。



曾淑雅（Jumbo）憑高䠷身形及甜美樣貌，被封為「長腿女神」（IG@jumbotsang）

JUMBO曾淑雅生完bb火速修身。（IG：jumbotsang）

Jumbo婚後身型比生BB前更Fit！（IG@jumbotsang）

Jumbo貼全家福宣布懷孕。（IG@jumbotsang）

Jumbo很開心可以三年抱兩。（IG@jumbotsang）

大住肚的JUMBO近日出遊，與好姐妹到澳門旅遊，大住肚竟換上貼身旗袍，小腹仍平坦四肢纖幼，完全不似大肚婆相當誇張﹗JUMBO開心表示：「終於找到打扮的機會。2個女生的自拍自娛📸找找懷舊的感覺😆😆#澳門快閃遊 #一個小旅程#二人小回憶 #孕媽之生活紀錄 #享受每一天」

正懷有第2胎的曾淑雅（Jumbo）著上旗袍如少女。（IG@jumbotsang）

正懷有第2胎的曾淑雅（Jumbo）著上旗袍如少女。（IG@jumbotsang）

正懷有第2胎的曾淑雅（Jumbo）著上旗袍如少女。（IG@jumbotsang）

著上旗袍後曾淑雅（Jumbo）孕肚隱形。（IG@jumbotsang）

曾淑雅（Jumbo）如姐妹到澳門旅遊。（IG@jumbotsang）

曾淑雅（Jumbo）如姐妹到澳門旅遊。（IG@jumbotsang）

著上旗袍後曾淑雅（Jumbo）孕肚隱形。（IG@jumbotsang）

著上旗袍後曾淑雅（Jumbo）孕肚隱形。（IG@jumbotsang）