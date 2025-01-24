爆肌頂流機場被捕獲素顏無減帥氣　溫柔舉動瞬冧粉絲：好甜好帥

現年39歲的陳偉霆（William）自2013年轉戰內地發展後隨即爆紅，撈得風山水起，與在香港時期相比，人氣可謂幾何式飆升，吸金力強勁之餘又擁有大批粉絲，成為內地頂流男神之一，而且曾被選為「新青年能量偶像」的陳偉霆，更獲央視肯定8次登上春晚，非常威水。

陳偉霆在內地人氣好高。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆在內地演藝成績亮眼。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆過去7次登上春晚舞台，早前又被目睹現身央視為蛇年春晚首次作聯排，8次登上春晚，非常威水。（微博圖片）

陳偉霆轉戰內地後憑《古劍奇譚》、《老九門》、《斛珠夫人》及最近的《太陽星辰》等劇集大受歡迎，成功圈粉。雖然爆紅，但陳偉霆依然非常親民，尤其寵粉，每次見到粉絲都保持親切態度，近日有粉絲在北京機場野生捕獲男神，並以「陳偉霆機場素顏和粉絲聊天互相祝新年快樂」為題，分享道：「陳偉霆北京機場到達，素顏好帥～和大家互道新年快樂，為了新戲瘦了不少，笑著和大家揮手拜拜好溫柔」。

陳偉霆早前出演《太陽星辰》，大受歡迎。（《太陽星辰》劇照）

陳偉霆甘為角色略略增肥，谷個肚腩仔。（《太陽星辰》劇照）

陳偉霆私下對身形管理非常嚴格。（陳偉霆微博圖片）

影片中，陳偉霆戴上Cap帽和透明粗框眼鏡，雖然以素顏示人，但無減帥氣，與其說他瘦了，其實是變得更結實，縱使穿上衛衣，心口依然脹卜卜非常吸睛，可見做Gym有功。而陳偉霆也毫無架子，自己拿著疑似滑雪板的行李，粉絲估計他滑雪後回京。

陳偉霆在機場被捕獲。（小紅書截圖）

對住粉絲零架子。（小紅書截圖）

陳偉霆自己拿著疑似滑雪板的行李，粉絲估計他滑雪後回京。（小紅書截圖）

即使舟車勞頓有點累，但陳偉霆在粉絲面前依然保持親切笑容，在往停車場的路上，一向親民的他與粉絲邊走邊聊，有粉絲跟他拜年：「新年快樂，哥哥。」陳偉霆則以溫柔聲線回覆對方：「新年快樂。」又不介意與粉絲擠在同一部升降機，就算登上保姆車也沒有馬上走人，而是跟粉絲點頭揮手道別後才離開，完全零架子，難怪粉絲們對他死心踏地。不少網民大讚：「好帥」、「愈來愈帥怎麼回事」、「好帥好甜」。

陳偉霆非常錫粉絲。（小紅書截圖）

同粉絲道別後才走。（小紅書截圖）