離巢小花惹官非停工近兩年　開網店拍劇拍節目：好多個鐘無瞓覺

現年32歲的林穎彤（Bella）前年10月捲入JPEX案風波，又與緋聞男友鄭雋熹等人涉「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件早前在粉嶺法院判決，林穎彤罪名不成立，但惹上官非的她形象插水，幕前工作全面暫停，星途受阻。直至去年11月林穎彤在IG宣布約滿TVB離巢，而她在離巢後除了開網店之外，亦有拍節目同拍戲，搞作多多！

林穎彤被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」。（葉志明攝）

鄭雋熹。（資料圖片）

全面停工近兩年。（IG@bella_lam）

去年11月林穎彤在IG宣布約滿TVB離巢。（影片截圖）

正式離巢。（影片截圖）

離巢後開網店。（IG@bella_lam）

日前林穎彤在IG限時動態上載了一張開工照，並寫道：「日日拍，好多個鐘無瞓覺，#我家有囍事」。童星出身的林穎彤因主持節目《安樂蝸》而為人熟識，她在劇集《城寨英雄》中飾演的孖辮妹「鑫鑫」一角更令人印象深刻。不過林穎彤前年因惹上官非，工作全面停擺，足足兩年無工開，但她亦趁機讀書增值自己，相繼修畢「應用營養學及營養補助劑基礎證書」課程、手作護膚品導師課程及國際芳療師培訓課程等，去年11月宣布離巢後更開網店賣保健品！

開工。（IG截圖）

林穎彤進修增值自己。（影片截圖）

林穎彤開網店。（影片截圖）

清潔都自己做埋。（影片截圖）

清潔都自己做埋。（影片截圖）

佢話都有唔少壓力。（影片截圖）

自己拍埋片。（影片截圖）

而林穎彤去年11月初宣布正式離巢後，月底即現身為HOY TV拍攝節目《開運秘笈2025》，她在接受《香港01》訪問時坦言早已想報讀課程：「已經有兩年時間係少咗接job，去到完約都好自然地結束，所以係好長時間去考慮呢件事。」而林穎彤因認識了一位藥劑師，令她產生開網店的想法：「當時公司都有糧出，加上自己積蓄，咩都少少咁去試，就算而家網店都係，暫時都handle到。暫時得我一位員工，我有想請人做客服、會計、marketing，但人工高我會有壓力，同埋我自己最清楚想點，不如打好個底之後再睇下請啲咩人。」

林穎彤去年11月初宣布正式離巢後，月底即現身為HOY TV拍攝節目《開運秘笈2025》。（陳順禎攝）

為咗慳錢，林穎彤包貨、寄貨、拍片、剪片、客服一腳踢。（陳順禎攝）