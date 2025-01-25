劉佩玥控訴遭上位小花欺凌？　開名爆對方身份：她覺得自己很漂亮

出爐視帝張振朗與劉佩玥（Moon）、陳曉華（Hera）早前到台灣出席「TVBI台灣傳媒晚宴」，期間特別上綜藝節目《11點熱吵店》宣傳主演新劇，又大談娛圈秘聞！不過劉佩玥在節目中竟然揭穿一位女星的真面目，不但大爆被對方欺凌，更直接公開對方身份：「我覺得在這一個節目，在你們面前，我要跟大家說她的名字是誰！」

劉佩玥、張振朗、陳曉華盛裝出席「TVBI台灣傳媒晚宴」。（TVBI提供）

上節目。（Facebook圖片）

劉佩玥。（影片截圖）

陳曉華。（影片截圖）

張振朗。（影片截圖）

劉佩玥今次上節目是宣傳新劇《巨塔之后》，劇情圍繞着女生之間的鬥爭復仇，而在現實生活中，原來她都遇過類似事件：「一個比我年輕的一個女演員，就是有一點欺負的感覺，每一次就是她在我旁邊的時候，比如說吃飯，她就常常說她不吃，她不餓，然後我叫任何東西，她一在我旁邊她就一定會吃我的東西，然後每一次都吃到剩下一丟丟才還給我，就吃我的，喝都一樣。但是除了那個吃還有喝，就是我就是很開心一大群朋友就是去玩，比如說去抽公仔，然後我抽到了，她就馬上就拿……（搶你的）對，就自己拿去。（她憑什麼？）我覺得她就是覺得自己很漂亮很可愛。」

劉佩玥今次上節目是宣傳新劇《巨塔之后》，劇情圍繞着女生之間的鬥爭復仇。（影片截圖）

劉佩玥控訴遭上位小花欺凌？（影片截圖）

被搶嘢。（影片截圖）

被搶嘢。（影片截圖）

被搶嘢。（影片截圖）

劉佩玥認為對方自覺好靚好可愛。（影片截圖）

直接開名大爆對方身份。（影片截圖）

劉佩玥的一番控訴引起主持同嘉賓都為她抱不平，而她亦毫不掩飾，直接開名大爆對方身份：「這個人叫陳曉華！」令在場的陳曉華大感尷尬！陳曉華就即刻解釋：「因為她付錢啊，我不吃，但是她付完錢之後我好想吃。」不過劉佩玥就隨即澄清只是講笑：「我看大家那個氛圍那麼認真，我就搞笑一下，因為我跟她感情真的很好。（就像姐妹？）對，真的很好。」

開名！（影片截圖）

陳曉華！（影片截圖）

好尷尬。（影片截圖）

其實阿Moon只是講笑。（影片截圖）

私底下感情好好。（影片截圖）

劉佩玥、陳曉華、陳瀅曾合作拍攝劇集《美麗戰場》。（IG@arryuu）

私底下感情好好。（IG@arryuu）

私底下感情好好。（IG@arryuu）

慶祝生日。（IG@arryuu）

慶祝生日。（IG@arryuu）

好姊妹。（IG@arryuu）

陳曉華近年備受力捧，不但劇接劇成為「劇后」，早前更獲得《萬千星輝頒獎典禮2024》飛躍進步女藝員！（IG@herachann）