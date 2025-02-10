四位95後被預測會成功上位　27歲男偶像擁「神顏」又係學霸

近年內地有不少年輕演員因擁高顏值及好演技使他們除了在國內走紅之外，更成功打入海外市場，就好像白鹿、王鶴棣等，已站穩一線位置。而在當今內娛行業中，就有四位95後演員，獲業內人士看好今年會爆紅上位，隨時成為下一個頂流。

四位被業內人士看好會上位。（田曦薇微博圖片﹑陳哲遠微博圖片﹑王安宇微博圖片﹑張凌赫微博圖片）

在2020年出道現年只有27歲的張凌赫就是其中一位。5年前以劇集《少女大人》獲得關注的他，因其高顏值再加上190cm，被網民稱為神顏，現在在微博他擁有逾1千萬人追蹤，人氣相當之高。

雖然，他並不是科班出身，但其演技卻不俗，在爆紅劇集《蒼蘭訣》、《雲之羽》等有出色表演，提高了其知名度。接近完美的他，現實生活其實都是學霸一名，畢業於南京師範大學（211工程重點大學）的他，是電器與自動化工程學院學生，原本有望成為電機工程師，但因對表演有滿腔熱情，所以最終投身演藝圈。目前他還有四部作品待播出，令粉絲們相當期待。

張凌赫被網民稱為神顏。（張凌赫微博圖片）

張凌赫五官俊秀。（張凌赫微博圖片）

而第二位被看好成功上位的就是現年26歲的王安宇，五官俊美的他被指神似楊洋，再加上擁有183cm，高顏值外型收獲了不少粉絲。

2019年憑古裝劇《夢回》出道他，在去年因劇集《小巷人家》出色表演為他帶來不少人氣。除了劇集之外，其亦因綜藝節目《花兒與少年絲路季》獲得好感度，貼心照顧團友的舉動、英文能力溝通等等，讓不少網民覺得有安全感且真誠度極高，對他有讚無彈。

王安宇在綜藝節目表現出色。（王安宇微博圖片）

《小巷人家》為王安宇帶來不少人氣。（王安宇微博圖片）

同樣地擁有高顏值身高有180cm的陳哲遠亦被看好。曾以選秀節目加入男團「MR.BIO」出道的他，雖然在音樂事業上發展平平，但其在電視圈成績尚算不俗，幾乎每一年都有劇集推出，2023年與趙露思合作《偷偷藏不住》為他帶來不少人氣。而在去年他就獲邀現身多個綜藝節目，真性情的舉動再為他加了不少分數，目前他還有5部待播劇在手，其中一部《青簪行》最引關注，因為該劇因吳亦凡醜聞而停播多年，近日亦盛傳劇集會在今年空降播出，未播已經引來許多熱話。

陳哲遠2023年與趙露思合作《偷偷藏不住》為他帶來不少人氣。（陳哲遠微博圖片）

陳哲遠另一作品《青簪行》最引關注。（陳哲遠微博圖片）

除了三位男偶像之外，現年只有27歲的女演員田曦薇亦被看好。2019年她因參與Angelababy 主演的劇集《我的真朋友》受關注，雖然她並不是傳統型美女，但其身上散發的靈動氣息，令觀眾留下深刻印象。現時她因熱播劇《大奉打更人》的出色表演，再為她收獲高人氣，自2018年起她每一年都有作品推出，在去年更參與多個綜藝節目，更成為兩個節目的固定成員，曝光率非常之高，看來深受主辦平台的歡迎，今年絕對有望跑出。

田曦薇因為《大奉打更人》收獲高人氣。（田曦薇微博圖片）