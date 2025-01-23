日本第一的爛男人｜中山美穗遺作惹哭網民　志尊淳單親奶爸極加分

由香取慎吾領軍，集結志尊淳、富永愛及安田顯等多位實力派演員全新冬季日劇《日本第一的爛男人-我的假家人們》現已登陸「黃Viu」，該劇播出兩周不但收視理想，早前意外去世的中山美穗驚喜亮相也讓觀眾懷緬不已。以下五大網評近日持續發酵，相信觀眾細讀完定必馬上入坑！

1.香取慎吾反映社會問題

《日本第一的爛男人-我的假家人們》講述前新聞播報員大森一平（香取慎吾飾）因為一場醜聞被迫離開職場，使得他只能搬回父親留下的老家，過著近乎無業的生活。某天他在青梅竹馬議員黑岩鐵男的建議下轉型從政，並計劃參選下一屆區議會議員，藉此逆轉人生；一平邀請亡妹的丈夫小原正助（志尊淳飾）及其兩名孩子同住，務求打造出貼地奶爸的良好形象吸引選民支持，也由此展開了一段又驚又喜的育兒之旅！劇中香取慎吾一直忙於工作，不但與家人疏於聯絡，更把照顧父親的責任交給妹妹陽菜（向里祐香飾），自私性格表露無遺！不過亦有人指他的角色反映了部分現代人只顧職場、無暇照料家人的真實情況，讓不少觀眾反思。

大森一平（香取慎吾飾）為了打造出貼地奶爸的良好形象吸引選民支持，邀請亡妹的丈夫小原正助（志尊淳飾）及其兩名孩子同住。

大森一平（香取慎吾飾）因為醜聞被迫離開新聞播報員崗位，只能搬回父親留下的老家，最終在青梅竹馬議員黑岩鐵男的建議下轉型從政，但他只顧職場、無暇照料家人的個性就被指十分自私。

2.志尊淳暖男奶爸勁加分

劇中陽菜與前夫誕下女兒日葵（增田梨沙飾）後無奈離婚收場，直至她遇上小原正助，兩人組織家庭並生下兒子朝陽（千葉惣二朗飾），一家四口原本過著幸福無比的生活，可是後來陽菜因病離世，留下正助獨自撫養兩個孩子，身兼幼兒園保育員和單親爸爸的他常常忙得焦頭爛額，因此他對於一平的同住提議感到由衷感激，並開始了「偽家庭」生活。志尊淳憑藉俊美的臉蛋本就收穫不少日本觀眾的喜愛，劇中他對孩子們萬分溫柔包容，暖男形象非常討好，特別是他飾演的熱心單親父親與香取扮演的自私政治家形成強烈對比，觀眾可望見證兩人從不斷摩擦到逐漸建立深厚情感！在第三集預告中，女兒疑因上學問題與他鬧矛盾，未知這位年輕爸爸將會如何處理？

正助一家原本過著幸福無比的生活，可是後來太太陽菜（向里祐香飾）因病離世，正助要獨自照顧一對仔女。

志尊淳憑藉俊美的臉蛋本就收穫不少日本觀眾的喜愛，劇中他對孩子們萬分溫柔包容，更讓觀眾加分。

3.中山美穗身影惹淚崩

一代女星中山美穗意外逝世的消息震驚中外，原來她生前低調加盟了《日本第一的爛男人-我的假家人們》劇組，並飾演志尊淳任職的幼兒園園長，驚喜演出讓日劇迷懷緬不已；該劇也是中山美穗和香取慎吾自1995年後時隔30年的再度合作，想不到卻是最後同台！據悉中山美穗原定於劇中還有後續演出，電視劇組已找來她的胞妹中山忍代演，並於第5集以新任園長鮫島富美一角登場。

中山美穗低調加盟，飾演志尊淳任職的幼兒園園長，想不到已是她跟香取慎吾相隔30年後，最後同台。

4. 前隊友草彅剛粉墨登場

入行逾37年的香取慎吾在圈中人緣極佳，難得他暌違11年再度主演富士電視劇，一眾親朋好友當然紛紛獻身力撐！先有SMAP前隊友草彅剛在第一集客串眾議院議員政策秘書一角，雖然二人曾是隊友身份，但是上一次合作拍劇已經是27年前，隨即喚起了不少SMAP迷的集體回憶！另外，羽藤萌結和坂本文子亦有特別客串，看見演員陣容相當強大！

5.重點關心弱勢社群

劇中正助為了爭取選民支持，決定協助鎮會長二階堂先生的教師兒子舉辦同性婚禮，又親力親為拍攝兩人的紀錄影片，大膽主動提及了日劇甚少談及的同性議題；此外，正助女兒自母親患病以來多次不願上學，正助非常尊重孩子意願，一平更致力了解箇中原因，並自願為她補習！劇集提出了不少弱勢的難處，呼籲社會正視問題。