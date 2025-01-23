五索超性感做SPA回應最近新聞：勁多人認得我，簽名簽到手軟

「最強小三」五索（原名鍾睿心）早前被爆出是大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗的小三，雖然事後五索表示消失在social media，但仍然掀起不少熱話。本身作為好友的林作馬上發聲明「割蓆」，但裕美則一直在旁支持，更帶五索到「秀茂坪」遊玩。

林作發聲明割蓆。(ig@jolamchok)

裕美則一直在旁支持，更帶五索到「秀茂坪」遊玩。(ig@wadahiromi)

今日（23日）裕美再分享與五索去做spa的片段，裕美問五索有什麼想做，而五索則指想去五星級酒店做spa，於是裕美就帶她去。裕美就拍著準備做spa的五索，她說：「我係擔心你啊，驚你最近好攰，所以我咪有呢個提議囉。」裕美反笑指：「驚我最近好攰？」

裕美再分享與五索去做spa的片段。(ig@wadahiromi)

五索則指想去五星級酒店做spa。(ig@wadahiromi)

之後裕美繼續問五索最近的心情，但五索好像沒受影響：「下？我淨係睇到啲人讚我同欣賞我咋喎，同埋有一日我係忍唔住出街食嘢啦，我已經戴晒口罩戴晒帽，勁多人認得我，後尾簽名簽到手軟，咁我咪匿埋喺屋企囉。唔想再簽名，我隻手真係頂唔順。」

五索心情好好。(ig@wadahiromi)

裕美繼續問五索最近的心情，但五索好像沒受影響。(ig@wadahiromi)

裕美繼續問五索最近的心情，但五索好像沒受影響。(ig@wadahiromi)

最後裕美再與五索去吃甜品，但就嫌棄五索「麻煩」，五索表示自己不愛吃甜點，但就指「見係裕美就食」。裕美聽完後嘆氣說了一句：「我身邊唔知點解所有人都好難服侍。」五索再表示：「我真係為咗你先食甜品㗎！」雖然二人「針鋒相對」，但其實好朋友才可以這樣「互串」。

五索表示自己不愛吃甜點，但就指「見係裕美就食」。(ig@wadahiromi)

最後裕美再與五索去吃甜品，但就嫌棄五索「麻煩」。(ig@wadahiromi)