鍾嘉欣張衞健現身HOYTV新春節目　獲多位前TVB女神過檔越做越好

蛇年大吉，HOY TV今個新春就與文創產業發展處「創意智優計劃」第二度合作，合作推出多個精彩節目，「HOY」創先河!年廿九將與廣東台聯合製作春晚盛典《粵來粵好過大年》，緊接是兩位竹昇妹蘇韻姿及陳思圻做主持嘅《灣區過新年》，仲有首個本港電視台自家製微短劇《我家有囍事》，與世界各地華人一齊歡度春節。

找來鍾嘉欣坐陣！

周柏豪！

《粵來粵好過大年》將於除夕夜當晚於HOYTV、廣東衛視、珠江頻道、加拿大Fairchild新時代電視及馬來西亞Media Prima 8TV播放，除了香港歌手張衞健、林志美、鍾嘉欣、周柏豪、尹光、一眾星演旗下歌手參與外，廣東衛視亦會邀請周筆暢、孫楠、陳立農等巨星同大家歡度春節。HOYTV又公開招募香港民間青年團體為春晚獻技，最終有超過400位表演者參與其中，張衞健驚喜現身為觀眾送上專屬「大聖爺」的回憶殺，遊戲動作演員殷凱帶領140位小朋友同台演出致敬中國古典名著《西遊記》；尹光與兩組民間舞獅團體破天荒合作，以LED舞獅與傳統舞獅，配合高難度技藝踏「山庄」演出；黃智雯孖中國鼓團體及踢踏舞團體，為春晚創作一場中西文化匯演；伍允龍、曹星如夥拍民間武術團體帶來精彩的功夫表演，延續功夫熱潮。HANA菊梓喬與民間中樂團以國風編曲重新演繹經典金曲，今次係HANA 第二次參與春晚演出，仲要同廣東衛視合作：「真係好開心、好榮幸，新年係一個好開心嘅節日，所以㨂咗件服飾比較喜氣洋洋，大家記得支持啦﹗」

張衞健驚喜現身。

將於大年初二播出的《灣區過新年》由兩位竹昇妹蘇韻姿及陳思圻將走訪大灣區三個城市 感受當地人如何慶祝這個重要的傳統佳節，包括一嘗中山居民嘅團圓飯，又往佛山欣賞當地的藝術文化，剪紙及綵燈會藝術，再去到與港為鄰的深圳，以古裝扮相介紹「打卡文化」。

兩位竹昇妹蘇韻姿及陳思圻將走訪大灣區三個城市。

有女神坐陣！

HOYTV 於蛇年新春期間推出首個自家微短劇《我家有囍事》，亦是本間三個電視台首創，未來亦會研發微短劇發展的可能性，頭炮找來林德信、林穎彤、梁茵、七仙羽、李尚正、盧頌恩、阮偉倫等主演，首次拍攝微短劇的林穎彤(Bella)，七師傅和阮偉倫，都對新劇充滿期待! Bella今次飾演的是一個有錢千金小姐，她亦笑言和現實完全相反：「今次呢個角色都好跳掣，仲要同梁茵爭林德信喎! 咁要諗下點樣演繹會比較好。」阿倫亦非常滿意自己這個躺平的角色：「我今次做一個受盡萬千寵愛嘅孻仔，一事無成，但係有七師傅呢個媽咪，梗係享受下呢種躺平嘅感覺，日日淨係攬住佢，同埋問候佢! 」現場所見，七師傅不斷爆肚，簡直殺大家一個措手不及：「因為微短劇一定要搞笑，一定要誇張，太平淡就唔好睇，所以裏面啲字眼要好爆，等人哋諗唔到，大家先至會CLS! 而之前我都有講過Bella一定會做女主角，而家真係做到啦! 因為我覺得佢個樣靚，同埋冇整容，呢個市面上真係好少㗎喇! 」

自家微短劇《我家有囍事》。

七仙羽、林穎彤和阮偉倫。

於劇中和靚仔林德信(Alex)和Bella大搞三角戀的梁茵(Kiko)大爆自己角色是拜金女：「因為屋企人自細都係教育我要嫁個有錢人，所以一知道Alex嘅角色係一個有錢仔，又靚靚仔仔咁，所以就非常傾慕佢! 」而Alex笑言自己所飾演的角色「傻傻地」：「我喺劇裏面係一個會計師，會周旋喺Bella同埋Kiko之間，我覺得自己好似傻傻哋咁，太過nice唔識得say no，但始終都係一套賀歲劇，所以當中嘅內容都會比較誇張同搞笑，同埋有埋七師傅喺度狂爆肚加持，我都好期待同佢一齊玩下，每次都會有驚喜! 」講到驚喜，莫過於合作無間的李尚正和盧頌恩，破天荒首次飾演兩夫妻，阿正表示同妹頭應該沒有親密場面：「我哋做主要場口鬧交居多，所以應該冇一啲肉博嘅場面，但我應該會同另外一個演員有動作戲。」而妹頭亦笑言可以做正爺的老婆非常興奮。