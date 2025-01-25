「泰國通」胡慧冲呼籲泰遊必做呢4件事　最緊要小心「同聲同氣」

KK園新聞成為近期熱門討論話題，適逢是農曆新年的旅遊旺季，似乎有不少港人都更改行程避開前往東南亞等有關國家度假。「泰國通」胡慧冲主持過一系列的泰國旅遊節目，亦被喻為最熟悉泰國的KOL，近日他就在個人YouTube頻道中，解答網友的疑慮：「應唔應該去泰國度假？」

「泰國通」胡慧冲主持過一系列的泰國旅遊節目。

「泰國通」胡慧冲主持過一系列的泰國旅遊節目。

在片中開首，胡慧冲第一樣說的就是「泰國安唔安全」。他說：「大家問泰國究竟安唔安全呢？大家應唔應該嚟？其實我唔會答呢個問題，因為基本上你會見到新聞報道，訪問一啲居泰港人，佢哋都有佢哋嘅答案，仲有一樣嘢我哋都要聽政府講啦，係黃色旅遊警告，唔係紅色喎。」他表示，「黃色」即是說要小心安全，並不是不應前往。

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泰國通胡慧冲呼籲大家小心安全。（Youtube截圖）

「泰國通」胡慧冲呼籲泰遊必做呢4件事。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

最緊要裝泰國旅遊警察app。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

最緊要裝泰國旅遊警察app。（YouTube截圖 / 胡慧冲遊泰國）

泰國旅遊四大安全TIPS

「泰國通」胡慧冲也提供幾個旅遊安全tips，他說：「而家呢個情況大家都好擔心會亂咁上車，既然係咁不如叫車用吉Grab（Taxi），Grab有晒資料，電話，有咩事都呼救有援。真係擔心嘅話，亦都可以將行程交畀屋企人，有咩事都可以搵得到，仲有泰國旅遊警察已經有application，已經可以必要時按SOS，就即時溝通，亦都可以share location，兼且我問過，可以24小時打去，理論上都有人聽。」他也表示，旅遊也要防範陌生人，說：「如果有人懶係同聲同氣搵你傾偈，你就真係要好小心。甚至唔係同聲同氣，之前都有一啲外籍人士搭訕『你有港幣，可唔可以借嚟睇睇，跟住就換咗你啲錢』呢啲都會有。」他又補充說：「世界各地都唔會百份百安全。」

「泰國旅遊達人」胡慧冲上過不少節目。

胡慧冲：政府打算斷供KK園水電及電訊

「泰國通」胡慧冲也說，當日睇到新聞指，泰國當局已經打算斷供KK園水電及電訊網絡。「期望泰國政府做咗之後令佢哋更加難生存，然之後更加少一啲受害者。」他也澄清說：「雖然大家覺得我同泰國政府好熟，但我只不過係一個旅遊達人，我能夠講到一啲資訊。但我得一對手一對腳，唔好期望我直搗KK園，直搗黃龍，我係做唔到。」