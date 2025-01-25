聲生不息｜泳兒音樂路「半紅不黑」　坦承遇瓶頸：過程是很痛苦的

千禧年代香港樂壇百花齊放，其中憑歌曲《感應》走紅的泳兒（2006年出道）赢盡口碑，被視為是當年的新人王。但好景不常，在走紅短短幾年後其歌唱事業發展大不如前，伴隨着新人湧出，她亦慢慢被觀眾淡忘，甚至被後輩超越。近日，她就在綜藝節目《聲生不息大灣區季》中回往自己的音樂事業，坦承曾遇到一些瓶頸位置，是非常之痛苦的。

《感應》令泳兒為人熟悉。（影片截圖）

一首《感應》令泳兒的「天籟之音」為人熟悉，更憑該歌曲奪得2006年多個金曲獎以及新人金獎，音樂事業被看好。隨後在2007年推出的《花無雪》、《黛玉笑了》大受歡迎，甚至被喻為是容祖兒接班人，氣勢相當強勁。

《花無雪》當年亦非常受歡迎。（影片截圖）

然而，在之後推出的專輯中，泳兒的歌曲曲風似乎都大同小異，或許是觀眾已經感到沒有太多新鮮感，其人氣亦大不如前，而這種景象在2020年後更為明顯。起跑點比他人跑得快，泳兒亦只知幸運：「我覺得我其實真的是蠻幸運的，我新人第一年是超乎于我想像的快。但是也因為游得很快，到後面的時候就有一些瓶頸的位置。」

泳兒只是走紅短短幾年而已。（微博圖片）

出道20年的她，一直被外界定位為「半紅不黑」的歌手，她曾在受訪時表明《花無雪》專輯後，自己亦不知道自己的音樂方向怎麼走，幾乎都是走同一種曲風，坦承這種經歷是很痛苦的：「我游得慢那個過程是很痛苦的就是覺得好像自己的價值一直找不到自己的價值在哪裡。」

泳兒坦承音樂事業遭遇瓶頸。（微博圖片）

當然，這些年伴隨着新人的湧現，泳兒的音樂事業亦走得慢些，雖然走得慢但因堅持的態度，使其在2021年音樂再度受到肯定，憑《荊棘海》奪得多個音樂獎項。而相信因經歷多了，其心態亦比從前有所改變：「到這個階段，我希望我可以是一個輕鬆的歌手，輕鬆不代表就是不努力，那個努力也包括我要努力去感受這個世界，我才可以把這些觸覺，放在音樂裡面去挑戰一些我真的直覺想要做的東西。」