903 DJ謝茜嘉IG被入侵　騙徒做呢件事一秒變笑料

網絡上不時都會發生社交平台帳號被盜用的事情，通常都要大費周章，向有關方面提供資料，花一段時間才可以取回帳號，更甚的，帳號亦會被不法人士利用。日前演員吳肇軒就在threads上發帖，表示 903 DJ 謝茜嘉的Instagram帳號被入侵，並貼出兩張IG頁面的截圖。

吳肇軒表示 903 DJ 謝茜嘉的Instagram帳號被入侵。（threads截圖）

903 DJ謝茜嘉。（資料圖片）

不過離奇的是，騙徒並沒有做其他事，就只是在謝茜嘉的Instagram帳號上貼出左，右，正面三張疑似自拍照，就連吳肇軒和一眾網民都覺得奇怪。持續「mon po」的吳肇軒在約半小時後又在帖文下留言：「騙徒疑似用錯 AC po相，在20分鐘後火速delete」。事情可能令當事人謝茜嘉感到煩惱，但對於一眾愛「食花生」的網民來說卻十分有娛樂性。謝茜嘉就留言：「此人po相行為已達吳肇軒級數」，吳肇軒又留言回應：「你知唔知我哋琴日見到幾緊張，一路笑一路緊張」。所幸，不足兩小時後已傳出好消息，帳號本人謝茜嘉已成功極速取回IG帳號。

至於騙徒po自拍照的動機，有人就表示，因為系統需要對照之前帖文中帳號持有人的外貌，如果騙徒曾經張貼過自拍照，則會令受害人更難取回自己的IG帳號。

吳肇軒表示 903DJ 謝茜嘉的Instagram帳號被入侵。（threads截圖）